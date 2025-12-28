รถเก๋งชนกระบะสนั่นแยกไฟแดง ลุง 60 คนงานขุดหลุมฝังป้ายบอกทางอยู่ริมถนนรอดเฉียดฉิว เชื่อดวงยังดีบารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครอง
วันที่ 28 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ธีรภาพ ภูขันซ้าย สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันหลายคัน บริเวณสี่แยกถนนอธิบดีตัดกับถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหาย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัย
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊ส ทะเบียนจังหวัดอุดรธานี สภาพด้านหน้าพังยับชนอัดอยู่กับเสาไฟสัญญาณจราจรจนได้รับความเสียหาย อีกคันเป็นรถยนต์กระบะ 4 ประตูอีซูซุ สภาพด้านท้ายมีร่องรอยถูกชนอย่างแรง ล้อหน้าซ้ายแตก มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงคนขับรถเก๋ง ส่วนรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งรพ.
นอกจากนั้นยังมีนายอัมพร อายุ 60 ปี คนงานกำลังขุดหลุมฝังป้ายชื่อถนนอยู่รอด บอกว่า กำลังนั่งขุดหลุมฝังเสาป้ายบอกทางอยู่บริเวณสี่แยก โดยหันหลังให้ถนนได้ยินเสียงเบรกดังลั่น หันกลับไปดูและเห็นรถเก๋งพุ่งตรงเข้ามาหาตกใจรีบลุกขึ้นวิ่งหนีอย่างรวดเร็ว
” ก่อนรถเก๋งพุ่งชนเสาไฟสัญญาณจราจร พร้อมโชว์พระเครื่องที่ห้อยอยู่ที่คอแล้วบอกว่า หวยพระหลวงปู่ทวด รุ่นหลังเตารีด ซึ่งบูชาติดตัวมาโดยตลอด เชื่อว่าที่รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะดวงยังดีและบารมีของหลวงปู่ทวดช่วยคุ้มครอง ”
ส่วนสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป