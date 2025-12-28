นักท่องเที่ยวเยอะมาก แห่ทะลักเที่ยวเชียงคานถนนคนเดินริมโขงล้น เดินแทบไม่ได้ เทศบาลเมืองเชียงคาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดกำลังดูแลความปลอดภัย
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ช่วงวันหยุดยาว ก่อนเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยที่ถนนคนเดินเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย คึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและพักผ่อนประมาณ 15,000-20,000 คน ในเขตเทศบาลเมืองเชียงคาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคาน ได้จัดเจ้ากำลังสายตรวจโบราณ ออกดูแลรักษาความปลอดภัยให้ท่องเที่ยว
สำหรับอำเภอเชียงคาน เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ แห่งนี้ เป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ภาพบ้านเก่า ๆ ที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่น ต่างหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่
บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็ก ๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปกับถนนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24 แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่าง ชื่อซอยเหมือนกัน ถนนศรีเชียงคานฝั่งล่าง คือ ถนนเส้นที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านค้าเก๋ มากมาย
ซึ่งที่ถนนในเส้นนี้ จะเรียกว่า “ถนนชายโขง” หรือถนนคนเดิน ซึ่ง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศ ถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมัยเก่า
โดยในช่วงกลางคืน คืนนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว จนแน่นถนนคนเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร ทางเดินคนแน่นมาก สวนกันไม่ค่อยได้ รถติดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งระบายรถและป้องกันภัยให้กับนักท่องเที่ยว