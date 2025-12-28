ครอบครัว-แฟนสาว ร่ำไห้ พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม กลับถึงบ้านเกิดแล้ว ประชาชนชาวอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ รอรับร่างทหารกล้าอย่างสมเกียรติ สละชีพสมรภูมิบ้านหนองจาน ต้นสังกัดรับปาก ให้พี่สาวสานฝันต่อน้องชาย

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่วัดหนองแมงดา ราษฏร์บำรุง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ได้มีพิธีรับร่างวีรชนทหารกล้า พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา

โดยครอบครัวของพลทหารกล้า ได้เดินทางไปรับร่างพลทหารทิวตะวัน ที่กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองแมงดา ราษฏร์บำรุง โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอรับร่างทหารกล้าและร่วมสดุดีที่เสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติในครั้งนี้

ขบวนเคลื่อนมาถึงวัด เวลา 14.30 น. มีการประกอบพิธีอย่างสมเกียรติ จากนั้นช่วงเย็นผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ได้ประกอบพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ และพิธีวางพวงมาลา ก่อนสวดอภิธรรมคืนแรกวันนี้ โดยมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่ 30 ธ.ค.2568

บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวพลเยี่ยม รวมไปถึงประชาชนที่มาเฝ้ารอวีรบุรุษผู้ปกป้องดินแดนไทย โดยวันนี้แฟนสาวของ พลทหารทิวตะวัน ได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยความเศร้าโศกเสียใจ มีคุณแม่คอยโอบกอดปลอบใจ

ด้าน มารดา พลทหารทิวตะวัน เปิดเผยว่า ไม่อยากให้ครอบครัวทหารคนไหนต้องมาสูญเสียเช่นเดียวกับตนอีก แม่รู้สึกภูมิใจตัวชายที่ช่วยปกป้องอธิปไตยให้กับคนไทยทุกคน แม้ว่าจะเสียใจมากกับการสูญเสียในครั้ง

” วันนี้ต้นสังกัดของลูกชายก็ได้มาพูดคุยกับครอบครัวและรับปากแล้วว่า จะให้พี่สาวของทิวตะวัน รับราชการทหารต่อจากน้องชาย พี่สาวเองก็รู้สึกดีใจที่จะได้สานฝันของน้องต่อ เราจะระลึกไว้เสมอว่าเป็นเพราะเขา ครอบครัวของเราถึงมีวันนี้ อยากให้สถานการณ์ครั้งนี้จบลงโดยเร็วที่สุด ไม่อยากที่จะให้ครอบครัวไหนต้องมาเสียใจ และสูญเสียเช่นเดียวกันกับครอบครัวของเราอีกแล้ว “

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