สลดหนุ่มวัย 30 ทำโอทีตอนเช้าโรคประจำตัวกำเริบความดันขึ้นสูง หัวหน้าให้กลับไปพัก เย็นขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหาหมอไม่ทันพ้นรั้วโรงงาน วูบชนกำแพงเสียชีวิต

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.ธนกร รัตนวิไล รอง สว.(สอบสวน ) สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุชายขี่รถจักรยานยนต์ชนกำแพงภายในโรงงาน ย่านบางเสาธง เสียชีวิตจึงรุดไปตรวจสอบพร้อม แพทย์นิติเวชสถาบันรามาจักรีนฤบดินทร์ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุพบทีมกู้ชีพรพ.บางบ่อ และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู พยายามยื้อชีวิตชาย อายุ 30 ปี เป็นพนักงานของโรงงาน นอนแน่นิ่งหมดสติ ตัวซีด มีน้ำลายฟูมปาก เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจและใช้เครื่อง A E D แต่อาการและเครื่องช็อตหัวใจไม่ตอบสนอง ตรวจสอบม่านตาพบว่าม่านตาเปิดกว้างแล้วยืนยันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่โรงงาน ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือ โรคความดันสูงมาก ช่วงเช้าออกไปทำโอทีแต่เกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหนักและอาเจียนออกมาเป็นเลือด หัวหน้างานจึงให้กลับมาพักและไปโรงพยาบาล จากการดูกล้องวงจรปิดพบว่าขี่รถออกมาจากห้องพักภายในโรงงานอย่างช้าๆ จนมาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบรถพุ่งชนกำแพงแล้วฟุบล้มลงหมดสติไป

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาด สาเหตุการเสียชีวิตมาจากโรคประจำตัวกำเริบ จากนั้นนำศพส่งชันสูตร พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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