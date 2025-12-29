พนักงานสาว ร้านอาหารดัง ขี่จยย.กลับบ้าน แหกโค้ง ชนเสาไฟเสียชีวิตกลางถนน เพื่อนร่วมงานขับตามกันมาช็อก เผยเหตุการณ์ก่อนหน้า พยายามเตือนแล้วแต่ไม่ฟัง
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.ธีรวัต พรประสิทธิ์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ บริเวณโค้งหน้าซุ้มวัดดอนทอง ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธโสธร และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.อรนุช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนน กะโหลกศีรษะช่วงหน้าผากแตก ยาวประมาณ 4 นิ้ว เลือดไหลนองพื้น ห่างไปประมาณ 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ ทะเบียน นครนายก พลิกคว่ำอยู่บริเวณกลางถนน
จากการสอบถาม น.ส.ลักขณา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ให้การว่า ตนและผู้ตายทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง พอเลิกงานหลังเที่ยงคืนก็ขี่รถจักรยานยนต์กันคนละคันมานั่งกินข้าวต้มตรงร้านสี่แยก พล.ร.11
ซึ่งขณะนั้นผู้ตายได้นำเหล้ามานั่งดื่มต่อ ตนพยายามห้ามแล้ว เพราะเห็นว่าตอนอยู่ที่ทำงาน ผู้ตายก็ดื่มมาหนักแล้ว แต่ผู้ตายไม่ฟัง กระทั่งเวลาประมาณ 03.55 น. ตนและผู้ตายได้ขี่รถออกมาจากร้านข้าวต้ม เพื่อเดินทางกลับบ้าน
ซึ่งผู้ตายพักอาศัยอยู่ภายในซอยแห่งหนึ่งไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุ แต่ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมา ตนได้ยินเสียดังมาจากด้านหลัง จึงหันกลับไปมอง ก็พบว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายชนเข้ากับการ์ดเรลทางโค้ง และศีรษะของผู้ตายโหม่งเข้ากับเสาไฟทางส่องแสงสว่างจนเสียงดัง จึงรีบโทรแจ้งกู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร แต่ผู้ตายได้เสียชีวิตแล้ว