อุบลราชธานี ศูนย์พักพิง ชั่วคราว ทยอยปิด หนีเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เหลือกลุ่มเปราะบาง รอดูหยุดยิงจริง ครบ 72 ชั่วโมง พร้อม อพยพกลับบ้าน ตนเอง ใช้ชีวิตตามปกติ
อุบลราชธานี ทยอยปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เหลือเพียงกลุ่มเปราะบาง และชาวบ้านพื้นที่สีแดงที่ยังไม่มั่นใจพักอาศัยอยู่รอครบ 72 ชั่วโมง
29 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานราชการ มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี คือ อ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น และ อ.นาจะหลวย ซึ่งมีชาวบ้านกว่า 23,000 คน อพยพหนีเหตุปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา
เพื่อมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่ปลอดภัย อ.เดชอุดม ซึ่งมีการเปิดศูนย์ฯให้ชาวบ้านพักอาศัยจำนวน 98 ศูนย์ฯ ทั้งได้มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดง และไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง ทยอยเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติ ตั้งแต่มีการลงนามหยุดยิง เมื่อ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา
ทำให้ปัจจุบันเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราว 37 ศูนย์ฯ ที่ยังมีประชาชนบางส่วน และกลุ่มเปราะบางประมาณ 7,056 คน เพราะภาครัฐยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ และท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่าจะหยุดยิงตามที่ลงนานไว้หรือไม่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐ จึงรอดูสถานการณ์ให้ครบ 72 ชั่วโมงหากหยุดยิงอย่างถาวรจริง พร้อมทยอยอพยพกลับเข้าบ้านเรือนของตนเองใช้ชีวิตตามปกติต่อไป