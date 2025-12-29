อุบลราชธานี ศูนย์พักพิง ชั่วคราว ทยอยปิด หนีเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เหลือกลุ่มเปราะบาง รอดูหยุดยิงจริง ครบ 72 ชั่วโมง พร้อม อพยพกลับบ้าน ตนเอง ใช้ชีวิตตามปกติ

อุบลราชธานี ทยอยปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว เหลือเพียงกลุ่มเปราะบาง และชาวบ้านพื้นที่สีแดงที่ยังไม่มั่นใจพักอาศัยอยู่รอครบ 72 ชั่วโมง

29 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานราชการ มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี คือ อ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น และ อ.นาจะหลวย ซึ่งมีชาวบ้านกว่า 23,000 คน อพยพหนีเหตุปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ศูนย์พักพิง

ศูนย์พักพิง ทยอยปิด เหลือกลุ่มเปราะบาง รอดูหยุดยิงจริงครบ 72 ชั่วโมง อพยพกลับบ้าน

เพื่อมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่ปลอดภัย อ.เดชอุดม ซึ่งมีการเปิดศูนย์ฯให้ชาวบ้านพักอาศัยจำนวน 98 ศูนย์ฯ ทั้งได้มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดง และไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง ทยอยเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติ ตั้งแต่มีการลงนามหยุดยิง เมื่อ 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ทำให้ปัจจุบันเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราว 37 ศูนย์ฯ ที่ยังมีประชาชนบางส่วน และกลุ่มเปราะบางประมาณ 7,056 คน เพราะภาครัฐยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ และท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่าจะหยุดยิงตามที่ลงนานไว้หรือไม่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐ จึงรอดูสถานการณ์ให้ครบ 72 ชั่วโมงหากหยุดยิงอย่างถาวรจริง พร้อมทยอยอพยพกลับเข้าบ้านเรือนของตนเองใช้ชีวิตตามปกติต่อไป

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