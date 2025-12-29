จุดยืนหยุดยิง ไทย ย้ำ ไม่กระทบ อธิปไตย กองทัพไทย ตรึงกำลัง เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ชี้ ใช้กลไกหลักสากล without prejudice
29 ธ.ค. 2568 – พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา แถลงย้ำจุดยืนของประเทศไทยต่อมาตรการหยุดยิง ท่ามกลางการเผยแพร่ถ้อยแถลงและข้อความจากฝ่ายกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า การดำเนินการของรัฐบาล และกองทัพไทย ยึดหลักความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ
พล.อ.อ.ประภาส ระบุว่า เป้าหมายสูงสุดของประเทศไทยคือ การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน การปกป้องอธิปไตยของชาติ และการลดความสูญเสียของทุกฝ่าย พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมมาตรการหยุดยิงทันที ณ จุดที่ตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ตาม การหยุดยิงดังกล่าว ไม่กระทบต่อสิทธิอธิปไตย หรือจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นเขตแดน และไม่ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใดๆ ในพื้นที่ โดยรัฐบาลและกองทัพไทยยังคงตรึงกำลัง เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมดำเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกที่ตกลงร่วมกัน หากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ย้ำว่า ประเทศไทยยึดข้อเท็จจริง หลักฐาน และกลไก ตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นฐานในการดำเนินการ และสนับสนุนบทบาทของกลไกที่ตกลงร่วมกัน เพื่อให้การหยุดยิงเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และนำไปสู่การลดความตึงเครียดอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและมีวุฒิภาวะ โดยยืนยันว่าประเทศไทยจะสื่อสารข้อมูลอย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ และการดูแลความมั่นคงของชาติ
ประเทศไทย ยืนยันว่า การเจรจา การหยุดยิง และการป้องกันประเทศ จะดำเนินควบคู่กันอย่างสมดุล เพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน โดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้ ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ได้ชี้แจงกรณีถ้อยแถลงของผู้นำกัมพูชา เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชน โดย ระบุว่า กรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างว่าถูกรุกราน จะไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบด้านภาพลักษณ์แต่อย่างใด เนื่องจากประเทศไทยไม่แข่งขันด้วยถ้อยคำหรือการกล่าวหา แต่ยึดข้อเท็จจริง หลักฐาน และกลไกตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงเอกสารร่วมและกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ เป็นฐานในการดำเนินการ
สำหรับกรณีที่ฝ่ายกัมพูชา ย้ำว่า การหยุดยิงไม่กระทบต่อเส้นเขตแดน พล.อ.อ.ประภาส ระบุว่า ประเทศไทยยึดหลักเดียวกัน คือ without prejudice โดยการหยุดยิงไม่กระทบต่อสิทธิ อธิปไตย หรือจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นเขตแดน และให้กลไกทางเทคนิคที่ตกลงร่วมกัน เช่น คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ยอมให้การหยุดยิงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในพื้นที่
ขณะเดียวกัน พล.อ.อ.ประภาส ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากเอกสารทางการของรัฐ และรายงานจากแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้เป็นหลัก เพื่อป้องกันความสับสน ความเข้าใจคลาดเคลื่อน และการบิดเบือนข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน