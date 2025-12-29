กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจระบบน้ำ–สำรวจแหล่งน้ำทั่วปท. รับมือภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจระบบน้ำ–สำรวจแหล่งน้ำทั่วประเทศ รับมือภัยแล้งอย่างมั่นคง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจไม่ขาดแคลนน้ำ
วันที่ 29 ธ.ค.2568 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำได้เดินหน้าดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 2, 5, 6 และ 9 ลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจสอบระบบกระจายน้ำและสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนในหลายจังหวัด อาทิ เชียงราย กำแพงเพชร ตาก แพร่ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา จันทบุรี และตราด
เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,900 ไร่ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 1,300 ครัวเรือน
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการเสริมความมั่นคงของระบบน้ำให้พร้อมใช้งานในทุกฤดูกาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าน้ำจะได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่า กรมฯ ยึดหลัก “น้ำคือชีวิต” เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงป้องกัน วางแผนล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง