เจอลูกระเบิด RPG-กระสุนปืน ค. ตกบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วเร่งเก็บกู้ ก่อนให้ปชช.กลับเข้าบ้าน คาดเสร็จให้ทันในวันนี้ ด้านแม่ทัพภาค1 ลงพื้นที่ชายแดน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ธ.ค.2568 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว นายสุเทพ ชัยวัฒน์ ปลัดจังหวัด หน่วยงานทหารในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง
หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เพื่อบูรณาการกำลัง หน่วย EOD ร่วมกับหน่วยความมั่นคง เข้าตรวจสอบพื้นที่ส่วนหลัง ครอบคลุมชุมชน เส้นทางคมนาคม พื้นที่เกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อค้นหาและเก็บกู้วัตถุอันตรายที่อาจตกค้าง (UXO) สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้พี่น้องประชาชน โดยย้ำเตือนประชาชนว่า หากพบวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุแปลกปลอมคล้ายวัตถุระเบิด ห้ามสัมผัส หยิบจับ หรือเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด เว้นระยะห่าง และแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ก่อนจะปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เพื่อลงพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง และบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา สำหรับเคลียร์พื้นที่ก่อนประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่ในวันที่ 31 ธ.ค.นี้
รองผู้ว่าฯ เปิดเผยว่า แนวทางดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจ บช.ภ.2 ส่งทีมมาร่วม 7 ชุด เรามี ตชด.ในพื้นที่ 2 ชุด และทหารชุดเก็บกู้ของ นปท.1 อีก 2 ชุด รวมทั้งหมด 11 ชุด ซึ่งทางทหารและ ตชด.ได้ดำเนินการไปล่วงหน้าก่อนแล้ว เพราะอยู่ในพื้นที่ปะทะ ส่วนวันนี้ ที่เราระดมเพิ่มเติมอีก 7 ชุด จาก ภ.2 ก็จะมาดูแลเพิ่มเติม ในพื้นที่ส่วนในก่อน
ซึ่งเบื้องต้นรับทราบข่าวมาจากการประชุมล่าสุด ทางฝ่ายทหารและ ตชด.เก็บกู้มาบางส่วนแล้ว ส่วนใน 100% เราสามารถพูดได้ว่า เก็บกู้ไป 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ เหลือพื้นที่ส่วนในที่ไม่ใช่ติดชายแดนประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ คาดว่า วันนี้ตั้งแต่ครึ่งเช้าและบ่าย น่าจะเรียบร้อยทั้งหมด 100% ที่เหลือก็จะไปดำเนินการแนวหน้าหรือแนวชายแดนต่อ
รองผู้ว่าฯ กล่าวอีกว่า บริเวณพื้นที่แนวชายแดนที่จะไปเก็บกู้ระเบิดต่อไป ก็คือพื้นที่ที่ฝ่ายทหารยังไม่ให้เข้า ก็คือ ทางคลองแผง หนองจาน และหนองหญ้าแก้ว ซึ่งตรงนั้นจะเก็บกู้ภายหลังจากดำเนินการในพื้นที่ส่วนในเสร็จ ก็จะมีพี่น้องประชาชนเริ่มเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่พรุ่งนี้ ครบกำหนด 72 ชม.ตอนเที่ยง แต่บางส่วนอาจจะเข้ามาแล้ว
ซึ่งจังหวัดตั้งใจว่า จะปล่อยพี่น้องประชาชนเข้ามาในวันที่ 31 ธ.ค. หลังกินอาหารเช้าเสร็จ ทั้งพื้นที่ตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ และคลองหาด ทั้ง 4 อำเภอ
ด้าน พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว กล่าวว่า เราเริ่มเข้าเก็บกู้ได้ 1-2 วัน ตั้งแต่มีการลงนามหยุดยิง โดย ผบช.ภ.2 ได้มอบหมายให้ชุด EOD ประจำจังหวัดเข้าเก็บกู้ ซึ่งเมื่อวานเราเข้าไปในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งสิ่งที่เราเข้าไปพบ จะเป็นประเภทลูกระเบิด ซึ่งถูกยิงออกมา เช่น ลูกปืน ค.60, ค.82, ลูกอาร์พีจี ซึ่งบางลูกระเบิดยังทำงานไม่สมบูรณ์ ตกอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน เราจำเป็นต้องใช้วิธีเก็บกู้
โดยได้รับคำสั่งจาก ผบ.ตร. ให้จัดชุด EOD ทั้งหมดในพื้นที่ภาค 2 ซึ่งวันนี้ระดมมาได้ 7 ชุด เพื่อทำการเก็บกู้ โดยเน้นพื้นที่ที่ประชาชนจะอพยพกลับมาก่อนให้มีความปลอดภัย 100% เพื่อรองรับการกลับเข้าภูมิลำเนาโดยปลอดภัย ลำดับถัดไปก็จะมีการเข้าเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดน ไปจนถึงพื้นที่ที่มีการปะทะ หากเก็บกู้ไม่ได้ก็จะทำลายในจุดตรวจพบ
ส่วนกรณีของโดรนพลีชีพ ที่ตรวจพบจะใช้วิธีนำลูกระเบิด ค.82 ผู้มากับโดรน แล้วใช้สำหรับการบินชนหรือวิ่งชน เพื่อให้เกิดระเบิด ซึ่งเมื่อวานมีการตรวจพบในพื้นที่ ขอแจ้งว่า ไม่ต้องเป็นห่วง ตำรวจมีความพร้อมที่จะเข้าเก็บกู้ ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่า เจ้าหน้าที่เราถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
พ.ต.อ.จตุรภัทร กล่าวเบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ยังไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่ระหว่างที่มีการเก็บกู้ฯ ขณะเดียวกัน ได้รับแจ้งว่า ทาง พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางลงพื้นที่หน้าแนว พื้นที่บ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้ว เพื่อสั่งการและรับทราบปัญหาในการเข้าเคลียร์พื้นที่ช่วง 72 ชม.หลังมีการลงนามหยุดยิงพื้นที่ชายแดน ด้วยเช่นกัน