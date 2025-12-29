สาธารณสุข แจ้ง ชายแดนไทย คลี่คลายเหตุปะทะสงบ รพ.กันทรลักษ์ เปิดให้บริการปกติ

สาธารณสุข แจ้ง หลัง ลงนามหยุดยิง 72 ชั่วโมง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มคลี่คลาย เหตุปะทะเงียบลง โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กลับมาเปิดให้บริการปกติแล้ว
29 ธันวาคม 2568 – นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม ว่า
หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ไม่มีเหตุปะทะต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 สถานพยาบาลได้กลับมาเปิดบริการตามปกติวันนี้ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล (รพ.) กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และเปิดบริการบางส่วน 2 แห่งที่ จ.สุรินทร์ คือ รพ.กาบเชิง เปิดเฉพาะฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก และ รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดเฉพาะฉุกเฉิน
สาธารณสุข แจ้ง โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กลับมาเปิดให้บริการปกติแล้ว
แต่ยังเหลือสถานพยาบาล ที่ปิดให้บริการ 6 แห่ง คือ รพ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ รพ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ รพ.ตาพระยา รพ.โคกสูง รพ.คลองหาด และ รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ทุกพื้นที่เสี่ยงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
นพ.เอกชัย กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ จ.สระแก้ว ซึ่งแนวทางปฏิบัติกรณีหยุดยิงจะครบกำหนด 72 ชั่วโมง วันที่ 30 ธันวาคมนี้ ได้มีแผนที่จะอพยพประชาชนกลับ ในวันที่ 31 ธันวาคม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะสนับสนุนรถพยาบาลในการนำส่งผู้ป่วยติดเตียง
ส่วนสถานพยาบาล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อกลับมาเปิดบริการเต็มรูปแบบเช่นกัน พร้อมทั้งสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังขาดยาช่วงอพยพ ติดตามดูแลสุขภาพจิต เยียวยาจิตใจผู้สูญเสียและกลุ่มเปราะบางที่กลับบ้าน ร่วมกับการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชนชายแดนเป็นเวลา 14 วัน
ภาพรวมขณะนี้ ยังคงเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราว 660 จุด ผู้เข้าพัก 80,981 ราย แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดต่อลดลง แต่ยังคงให้เฝ้าระวังควบคุมโรคต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ เนื่องจากจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย รวมทั้งให้ติดตามดูแลสุขภาพจิตประชาชนที่เริ่มทยอยกลับบ้าน คนในครอบครัวผู้เสียชีวิต และครอบครัวทหารที่สละชีพ
อ่านข้อมูลเพิ่ม: โรงพยาบาลกันทรลักษ์ – https://rsathai.org/contents/listing/
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