เริ่มแล้ว! ภาคใต้ หัวคะแนนพรรคการเมือง เริ่มเตรียมเก็บบัตรประชาชน รอบนี้แข่งขันสูง พร้อมจ่ายใบละ 2 พัน บางคนดึงเช็งรออัปราคาช่วงใกล้เลือกตั้ง
พัทลุง – ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากประชาชนในพื้นที่ว่า หลังมีการเปิดรับสมัคร สส. เพื่อเตรียมความพร้อมในการหาเสียงเลือกตั้งในปี 2569
ชาวบ้านรายหนึ่ง ระบุว่า ขณะนี้มีหัวคะแนนพรรคการเมือง 2-3 พรรค ที่ส่งผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ จ.พัทลุง เริ่มเดินเก็บบัตรประชาชนชาวบ้านแล้ว
แหล่งข่าวเปิดเผยต่อว่า สนนราคาบัตรในการเลือกตั้งครั้งนี้ เริ่มต้นใบละ 2,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากการเลือกตั้งปี 2566 ที่จ่ายในราคา 1,500 บาท โดยครั้งนี้มีการตั้งเป้าหมายเก็บบัตรประชาชนให้ได้มากถึง 60,000 ใบ เพื่อป้องกันประชาชนบางกลุ่มที่รับเงินแต่ไม่เลือกพรรคตามที่ตกลงไว้ โดยคาดการณ์ตัวเลขไว้ประมาณ 20,000 ใบ ที่อาจรับเงินแล้วแต่ไม่ยอมกา
นอกจากนี้มีประชาชนบางส่วนในพื้นที่ อ่านเกมนักการเมืองออก ดึงเช็งไม่ยอมให้บัตรในช่วงนี้ เพื่อจะดึงราคาไปจนถึงช่วงใกล้เลือกตั้ง (คืนหมาหอน) เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาบัตรจะเพิ่มขึ้นสูงถึงใบละ 3,000 บาท เนื่องจากสมรภูมิดังกล่าวมีการแข่งขันสูง 2-3 พรรค
เช่นเดียวกับ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยไปในทิษทางคล้ายกันว่า ตนได้ยินข่าวจากวงน้ำชา มีการพูดกันว่าแกนนำพรรคการเมืองบางพรรคเริ่มมีเคลื่อนไหวเดินเก็บบัตรประชาชนตามบ้านเรือนแล้ว