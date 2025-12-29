เชียงใหม่ เปิดโผ ดาราศาสตร์ 10 ปรากฏการณ์ บนท้องฟ้า น่าสนใจติดตามชมตลอด ปี 2569 ประเดิมเปิดศักราชใหม่ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก” เด่นสุด “จันทรุปราคาเต็มดวง”
29 ธ.ค. 2568 – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร. หรือ NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดโผ 10 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ น่าติดตามปี 2569
เปิดโผ ประเดิม ดาราศาสตร์ ศักราชใหม่ กับ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก” ในวันเด็กแห่งชาติ ตามมาอีกหลายปรากฏการณ์เด่น จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์ใกล้-ไกลโลก ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ ดาวศุกร์สว่างที่สุด ดาวเสาร์ใกล้โลก ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก รวมถึงฝนดาวตก และดาวเคียงเดือน มีให้ติดตามชมได้ตลอดปี
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ดาราศาสตร์ ในแต่ละปี จะมีปรากฏการณ์ ที่น่าติดตาม และเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้ NARIT จึงคัดสรร 10 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2569 มาฝากชาวไทย ดังนี้
เปิดโผ ประเดิมเปิดศักราชใหม่ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก” เด่นสุด “จันทรุปราคาเต็มดวง”
1. ดาวพฤหัสบดี ใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันที่ 10 มกราคม 2569 ดาวพฤหัสบดี จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (Jupiter Opposition) จึงมีระยะใกล้โลกที่สุดในรอบปี ห่างจากโลกประมาณ 633 ล้านกิโลเมตร สังเกตการณ์ได้ตลอดคืน ปรากฏสว่างบนท้องฟ้า
หากชมผ่านกล้องโทรทรรศน์กำลังขยายตั้งแต่ 30 เท่าขึ้นไป จะสามารถสังเกตเห็น ดวงจันทร์กาลิเลียน รวมถึงแถบเมฆที่สวยงามของดาวพฤหัสบดี และหากใช้กำลังขยาย 100 เท่าขึ้นไป จะสามารถเห็น “จุดแดงใหญ่” พายุหมุนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 1.3 เท่า ได้อย่างชัดเจน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกๆ ประมาณ 13 เดือน
2. จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 3 มีนาคม 2569 ตรงกับ วันมาฆบูชา ช่วงเวลาประมาณ 15.44 น. ถึง 21.23 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในไทยจะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ดวงจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้า เวลาประมาณ 18.23 น. เป็นต้นไป
(เวลา ณ กรุงเทพฯ ซึ่งจังหวัดอื่นๆ เวลาอาจต่างจากนี้ไปเล็กน้อย) ทางทิศตะวันออก ซึ่งตรงกับช่วงที่กำลังเกิด จันทรุปราคาเต็มดวง พอดี
ช่วงดังกล่าว ดวงจันทร์เต็มดวง ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จนถึงเวลาประมาณ 19.02 น. หลังจากนั้นจะเกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วน จนสิ้นสุดปรากฏการณ์เวลาประมาณ 21.23 น. มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย
3. ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี ปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี” (Micro Full Moon) จะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา
นอกจากนี้ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือน หรือ บลูมูน (Blue Moon) เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เรียกว่า “ไมโครบลูมูน (Micro Blue Moon)” ดวงจันทร์เต็มดวง จะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย
สำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี (Super Full Moon) จะตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสอีฟพอดี ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย
4. ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ วันที่ 14 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 19.28 – 20.34 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) เริ่มสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ หลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ทางทิศตะวันตก
ในช่วงเวลาประมาณ 19.28 น. ดวงจันทร์จะค่อยๆ เคลื่อนที่ไปบังดาวศุกร์ จนดาวศุกร์ลับหายไปหลังดวงจันทร์ฝั่งพื้นผิวส่วนมืด และโผล่พ้นออกมาทั้งดวงอีกครั้งฝั่งเสี้ยวสว่าง เวลาประมาณ 20.34 น.
อย่างไรก็ตาม ในคืนดังกล่าว ดวงจันทร์ จะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 20.24 น. ส่งผลให้ผู้สังเกตในประเทศไทยไม่สามารถสังเกตได้ครบทั้งปรากฏการณ์ แต่ยังคงสามารถติดตามชมช่วงสำคัญของการบังส่วนแรกได้ หากฟ้าใส ไร้เมฆฝน สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
5. ดาวศุกร์ สว่างที่สุด เกิดขึ้น 2 ครั้งในรอบปีนี้ ครั้งแรกวันที่ 22 กันยายน 2569 ช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันตก และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ช่วงรุ่งเช้าทางทิศตะวันออก หากมองผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์
6. ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุด ในรอบปี วันที่ 4 ตุลาคม 2569 ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (Saturn Opposition) จึงมีระยะใกล้โลกที่สุดในรอบปี ห่างจากโลกประมาณ 1,261 ล้านกิโลเมตร สังเกตการณ์ได้ตลอดทั้งคืน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก ๆ ประมาณ 378 วัน
7. ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี เช้ามืดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 จะเกิดปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี” เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์จะค่อยๆ เคลื่อนมาบังดาวพฤหัสบดี
จนดาวพฤหัสบดีลับหายไปหลังดวงจันทร์ฝั่งเสี้ยวสว่าง และโผล่พ้นออกมากทั้งดวงอีกครั้ง ฝั่งพื้นที่ผิวส่วนมืด เวลาประมาณ 05.23 น. (เวลา ณ จังหวัดสงขลา)
ในไทยสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เฉพาะภาคใต้ และบางเกาะในจังหวัดตราด สำหรับพื้นที่อื่นจะเห็นเป็นปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์ตลอดคืน
8. ฝนดาวตก น่าติดตาม ฝนดาวตก เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เกิดจากโลกโคจรเข้าตัดผ่านสายธารเศษหินและฝุ่นในอวกาศที่ดาวเคราะน้อยและดาวหางทิ้งไว้ สำหรับฝนดาวตกที่ไร้แสงจันทร์รบกวน และสามารถสังเกตการณ์ได้ในปี 2569 ได้แก่
วันที่ 22 – 23 เม.ย. 69 ฝนดาวตกไลริดส์ (18 ดวงต่อชั่วโมง) วันที่ 12 – 13 ส.ค. 69 ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ (100 ดวงต่อชั่วโมง) วันที่ 21 – 22 ต.ค. 69 ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ (20 ดวงต่อชั่วโมง) วันที่ 5 – 6 พ.ย. 69 ฝนดาวตกทอริดส์ใต้ (10 ดวงต่อชั่วโมง)
วันที่ 12 – 13 พ.ย. 69 ฝนดาวตกทอริดส์เหนือ (5 ดวงต่อชั่วโมง) วันที่ 17 – 18 พ.ย. 69 ฝนดาวตกลีโอนิดส์ (15 ดวงต่อชั่วโมง) วันที่ 14 – 15 ธ.ค. 69 ฝนดาวตกเจมินิดส์ (150 ดวงต่อชั่วโมง)
ทั้งนี้ การชมฝนดาวตก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้น หากท้องฟ้ามีเมฆ หรือฝนตก จะสังเกตการณ์ได้ยาก แต่หากฟ้าใสไร้เมฆ ให้เลือกสถานที่ที่ท้องฟ้ามืดสนิท ห่างไกลจากแสงของตัวเมือง และแนะนำให้นอนชมด้วยตาเปล่า เพราะฝนดาวตกจะกระจายทั่วฟ้า
9. ดาวเคียงเดือน และดาวเคราะห์ชุมนุม ในปี 2569 มีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน และดาวเคราะห์ชุมนุมให้ชมตลอดทั้งปี ได้แก่ วันที่ 16 เม.ย. 69 ดวงจันทร์เคียงดาวพุธ ดาวอังคาร และดาวเสาร์ วันที่ 19-23 เม.ย. 69 / ดาวเคราะห์ชุมนุม (ดาวพุธ ดาวอังคาร และดาวเสาร์)
วันที่ 14 พ.ค. 69 ดวงจันทร์เคียงดาวเสาร์ วันที่ 20 พ.ค. 69 ดวงจันทร์เคียงดาวพฤหัสบดี วันที่ 10 มิ.ย. 69 ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี วันที่ 16-18 มิ.ย. 69 ดวงจันทร์เคียงดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี และดาวศุกร์ วันที่ 11 ก.ค. 69 ดวงจันทร์ผ่านหน้ากระจุกดาวลูกไก่
วันที่ 11 ต.ค. 69 ดาวอังคารผ่านหน้ากระจุกดาวรวงผึ้ง วันที่ 16 พ.ย. 69 ดาวอังคารเคียงดาวพฤหัสบดี วันที่ 25 พ.ย. 69 ดาวอังคารเคียงดาวเรกูลัส วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 69 ดวงจันทร์เคียงดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเรกูลัส
10. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากประเทศไทย ประเทศไทยมีช่วงที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะ 2 ครั้งในรอบปี ครั้งแรกในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เริ่มจากภาคใต้ไล่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ถึงกรุงเทพฯ ตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2569 และจบที่ภาคเหนือในเดือนพฤษภาคม
ส่วนครั้งที่สองอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน โดยเริ่มจากภาคเหนือปลายเดือนกรกฎาคม ไล่ลงไปจนถึงกรุงเทพฯ ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2569 และจบที่ภาคใต้ในช่วงเดือนกันยายน
ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะ (ตั้งฉากกับประเทศไทย) จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ สังเกตได้จากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดีเสมือนไร้เงา
สำหรับผู้ที่สนใจติดตามชมได้ในวันและเวลาดังกล่าว หรือติดตามข้อมูลปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ที่ www.facebook.com/NARITpage และเว็บไซต์ https://www.narit.or.th/th/10-astronomical-phenomena-in-2026
ดาวน์โหลดข้อมูลปรากฏการณ์เพิ่มเติม และไฟล์ภาพประกอบได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1mejjZOGq4rxjnK2Uy9XEo-p_2Zl9awJd?usp=sharing
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ – https://www.narit.or.th/th
อ่านข่าวเพิ่ม: