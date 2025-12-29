ระนอง ผบก.ภ.จว. แจ้ง เทศกาลปีใหม่ – 7วันอันตราย ตรวจเข้ม กวดขันวินัยจราจร ไม่ได้ขู่ จับจิง ปรับจริง ย้ำ เมาขับ-โดนจับ ไม่ต้องมาขอ ไม่มีปรานี ส่งเข้าห้องขังทันที ปรับหนักหนัก
29 ธันวาคม 2568 – ที่ศูนย์ปฎิบัติการงานจราจร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ได้จัดโครงการส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2569
โดยมี พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.สมบัติ ชุมพล รองผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง พ.ต.ต.อภิรัฐ สำราญชื่น สว.จร.สภ.เมืองระนอง และ โดยได้ร่วมกันแจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชนที่ถูกเปรียบเทียบปรับ ในกรณีทำผิดกฎจราจร ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย
นางนพพร ประดับการ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาระนอง กล่าวว่า อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่เสียชีวิตเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัยมีสูงมาก ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้จัดโครงการรณรงค์มาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้เราได้จัดหมวกนิรภัยให้กับทุกสถานีตำรวจจำนวน 100 ใบ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ไม่มีหมวกหรือมีทุนมรัพย์เพียงพอในการซื้อ จึงสนับสนุนและจะช่วยรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยกันทุกคน
พล.ต.ต.ธนวัตร เผยว่า โครงการดังกล่าวฯ คือโครงการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ร่วมกับ สภ.เมืองระนอง เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชน คือเราจับพวกที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก แล้วบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาระนอง ได้นำหมวกนิรภัยมามอบให้กับพี่น้องประชาชนได้สวมใส่ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเป็นช่วงมาตรการ 7 วันอันตราย
ซึ่งทุกสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ได้เข้มงวดอย่างมาก เรื่องวินัยการจราจร ไม่ว่าการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ขับรถในอัตราความเร็วสูง และขับรถในลักษณะของหวาดเสียว ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ข้อหาต่างๆ ที่กล่าวมา เราจะปรับหนัก รวมทั้งข้อหา เมาแล้วขับ เราจะดำเนินการจริงจัง อันนี้มีโทษถึงจำคุก
จึงขอฝากไว้ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่าง 30 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 ขณะนี้ทุกสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จะทำการตรวจเข้มข้น มีมาตรการจริงจัง มี 10 จุดตรวจหลัก ที่กวดขันด้านวินัยการจราจร จับจิง ปรับจริง และปรับหนักด้วย
ส่วนจุดบริการประชาชนจะมี 34 จุด ทั่วจังหวัดระนอง ตามด่านตรวจต่างๆ โดยมีทั้งกำลัง อป.พร. ชรบ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยรณรงค์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อให้ในช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วงความสุขความสุข แล้วก็จากอุบัติเหตุ เที่ยวกันอย่างสนุก และกลับบ้านปลอดภัย
พล.ต.ต.ธนวัตร กล่าวเน้นย้ำว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ เรียนไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดระนอง และผู้ที่เดินทางไปมา ตำรวจระนองเราเข้มข้นและจริงจัง ในการจับปรับหนักจริงๆ โดยเฉพาะข้อหา “เมาแล้วขับ” เรามีด่านจราจรที่มีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลล์ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเครื่องจับความเร็ว
“ถ้าท่านดื่มแล้ว ท่านต้องไม่ขับ ถ้าท่านดื่มแล้ว ขับมีโทษจำคุก เราจะดำเนินคดีจริงจัง จับจริงๆ เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง และเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดระนองของเรา ผมบอกแล้วว่ามาตรการเหล่านี้หนัก ถ้าโดนจับ ไม่ต้องมาขอกัน ไม่ต้องมาขอความปรานี ให้ตำรวจปรานีได้มั้ย เมื่อเราดำเนินคดีแล้ว เราจับห้องขังทันที” ผบก.ภ.จว.ระนอง กล่าวปิดท้าย