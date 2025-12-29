หนุ่มจีน ใช้มีดกะซวกการ์ดร้านเหล้า-นักท่องเที่ยวต่างชาติ สาหัสรวม 4 ราย สารภาพมีปัญหากับสาวภายในร้าน แต่ถูกมาห้ามจึงไม่พอใจ
ชลบุรี – ความคืบหน้าชายคนหนึ่ง ก่อเหตุแทงการ์ดร้านเหล้า 3 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 1 รวม 4 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าผับแห่งหนึ่ง ริมถนนพัทยาใต้ อ.บางละมุง ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา และ โรงพยาบาลจอมเทียน เหตุเกิดเมื่อช่วงดึกวันที่ 28 ธ.ค.
ล่าสุดวันนี้ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พร้อม พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รอง ผกก.สส. สภ.เมืองพัทยา นำกำลังชุดสืบสวนร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี และตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ทราบชื่อคือ นายเฉา เฉิน (Chao Chen) อายุ 36 ปี สัญชาติจีน พร้อมของกลางเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (เสื้อฮู้ดแขนยาว-กางเกงขายาวสีดำ) ที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ โดยสามารถจับกุมได้ภายในค่ายมวยริมถนนเลียบทางรถไฟ
นายเฉิน ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยอ้างว่าสาเหตุเกิดจากทะเลาะกับสาวภายในร้าน แต่ถูกการ์ดเข้ามาห้ามแล้วเกิดกระทบกระทั่งกัน ทำให้ไม่พอใจจึงออกจากร้านไปเอาเหล็กแหลมและมีด ก่อนย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายการ์ดร้าน 3 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 1 คน จนบาดเจ็บสาหัส
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ” และอยู่ระหว่างควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป