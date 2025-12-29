อุบัติเหตุเศร้า ตา ยาย หลานอีก 2 คน พากันมาตัดต้นกฐินริมทาง เอาไปให้แกะที่เลี้ยงไว้กิน หนุ่มขับกระบะพาแฟนกลับจากเยี่ยมบ้านพ่อ-แม่ พุ่งชนยายเสียชีวิต เสียงร้องไห้ระงม
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.คมสัน เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนหญิงเสียชีวิตทางบนถนนสาย 304 พนมสารคาม-บางคล้า ม.5 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า
ที่เกิดเหตุพบร่างหญิง อายุ 61 ปี บ้านอยู่ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา มีบาดแผลฉกรรจ์เสียชีวิตอยู่ข้างถนน โดยมีสามีและหลานชายนั่งประคองร่างร้องไห้ระงม ใกล้กันมีรถกระบะมิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียนจังหวัดชลบุรี สภาพด้านหน้าพังเสียหายจอดอยู่ ส่วนในร่องน้ำห่างออกไปมีรถกระบะโตโยต้าทะเบียนฉะเชิงเทรา สภาพพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตพร้อมสามีและหลานชายอีก 2 คนขับรถกระบะโตโยต้าพากันมาตัดต้นกฐินข้างทางเพื่อนำไปให้แกะที่เลี้ยงไว้กินโดยจอดรถไว้ที่ข้างถนน ขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังนำต้นกฐินที่ตัดแล้วไปใส่หลังรถและเตรียมจะกลับบ้าน ปรากฎว่ารถกระบะสีขาวเสียหลักขับมาพุ่งชนอย่างแรงจนรถกระเด็นตกข้างทาง
ส่วนนายสมชาย คนขับรถกระบะสีขาว หลังเกิดเหตุมีอาการมึนงงบอกว่า ทำงานอยู่แถวบางปะกงได้ยืมรถกระบะของเพื่อนเพื่อพาแฟนกลับไปเยี่ยมพ่อ-แม่ที่บ้านเกิดจ.จันทบุรี เสร็จแล้วกำลังจะกลับที่พักแถวบางปะกงแต่มาเกิดอุบัติเหตุชนคนเสียชีวิต ซึ่งตนกับแฟนก็จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป