ไม่จบครูตบหน้านักเรียนป.2 โต้กันวุ่นในห้องประชุม ครูอ้างเแค่บีบปากให้หยุดตะโกนล้อเลียนยายขายแกงข้างโรงเรียน ผู้ปกครองให้ตำรวจจัดการ
วันที่ 29 ธ.ค.2568 จากเหตุการณ์ ผู้ปกครอง อายุ 51 ปี เข้าร้องเรียนลูกชายอายุ 7 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.2 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ถูกครูประจำชั้นใช้ฝ่ามือตบหน้าจนเลือดกำเดาไหล และยังมีเพื่อนร่วมห้องถูกลงโทษในลักษณะเดียวกันรวม 3 คน สาเหตุเพราะร้องตะโกนล้อเลียนยายขายแกงข้างโรงเรียนว่า ยายแก่ พร้อมนำเอกสารใบแจ้งความ และใบตรวจร่างกายแพทย์มาเป็นหลักฐาน
ล่าสุดเรื่องนี้ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1 สั่งการให้นายไสว พังคะบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมนางเยาวลักษณ์ ร่องพืช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,ว่าที่รต.ปรัชญา ประทุมชมภู ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่พม.จ.อุดรธานี,บ้านพักเด็กและเยาวชนจ.อุดรธานี และผู้ปกครองของเด็กเข้าพูดคุยตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น กับ ผอ.โรงเรียน
โดยในห้องประชุม ได้พูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้น ครูประจำชั้นยืนยันว่าวันเกิดเหตุเด็ก ๆ ในห้องเรียนร้องตะโกนด่าคุณยายขายแกงข้างโรงเรียนจึงได้ตักเตือน แต่นักเรียนไม่ยอมหยุดจึงใช้มือไปปิดปาก ยืนยันไม่ได้ตบหน้าเด็กแต่อย่างใด ขณะที่ผู้ปกครองก็แจ้งว่า ลูกชายไม่โกหกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง วันแรกลูกไม่กล้าบอก วันต่อมาลูกชายขอหยุดเรียน จนมาถึงวันที่ 2 ธ.ค.ลูกเลือดกำเดาไหล สอบถามถึงรู้ว่าถูกครูใช้ฝ่ามือฟาดใบหน้า พาลูกชายไปรพ.ให้คุณหมอตรวจผลออกมาแล้วว่า ได้รับกระทบกระเทือนศีรษะและสมองแต่ไม่รุนแรง ครูพูดแบบนี้ไม่ยอมรับความผิดที่ทำลงไป ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเลย โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างโต้เถียงกันหาข้อยุติไม่ได้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ พม. ได้เข้าไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นจากเด็กๆ ในห้อง พร้อมเสนออยากให้พูดคุยหาทางออกร่วมกัน หากผู้ปกครองประสงค์ดำเนินคดีต่อหรือครูอยากขอโทษเยียวยาก็ว่ากันไป สุดท้ายครูได้กล่าวผู้ปกครองว่า เรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีเจตนาทำร้ายเด็ก พร้อมยกมือไหว้ขอโทษผู้ปกครอง แต่ครูยืนยันไม่ได้ตบจนเลือดกำเดาไหล ผู้ปกครองเห็นว่าครูไม่ยอมรับว่าตบเด็กจริง จึงขอดำเนินคดีตามกฎหมาย ในที่ประชุมจึงให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย