หนุ่มมาล้างรถบัส เตรียมขับออกไปรับทัวร์ได้กลิ่นโชยท้ายรถ เดินมาส่องดูถึงผงะ เจอขรก.คลองห้ามาหาหมอตั้งแต่วันศุกร์ยังไม่กลับบ้าน

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 ร.ต.ท.จักรินทร์ นาใจแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.คูคต จ.ปทุมธานี รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตในรถเก๋งจอดอยู่ท้ายซอยพหลโยธิน 76 หมู่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงประสานแพทย์นิติเวชรพ.ภูมิพลอดุลยเดช เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 1 ปทุมธานี แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งมาสด้า ทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมฟุตปาธ ภายในรถร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายอยู่ที่เบาะคนขับ โดยมีซองยารักษาโรคอยู่จำนวนหนึ่ง ทราบต่อมา อายุ 36 ปี บ้านอยู่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทำงานเป็นข้าราชการ ทำงานอยู่หน่วยงานในพื้นที่คลองห้า สภาพเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน

พนง.บริษัทใกล้เคียง ระบุ ช่วงเย็นมาล้างทำความสะอาดรถบัสของน้าเตรียมไปวิ่งรับทัวร์ก็ได้กลิ่นเหม็นออกมาจากรถเก๋งมาสด้าที่จอดอยู่ด้านหลัง เดินไปดูก็พบที่พื้นใต้รถมีน้ำดำ ๆ และมีกลิ่นเหม็นรุนแรง เมื่อมองผ่านกระจกรถก็พบมีคนเสียชีวิต จึงรีบแจ้งตำรวจ รถคันนี้เห็นจอดอยู่ตั้งแต่วันก่อนแต่วันนี้เพิ่งได้กลิ่นเหม็น

ต่อมาญาติและเพื่อนร่วมงาน มาที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตบอกว่าจะมาหาหมอที่รพ.แพทย์รังสิตตั้งแต่วันศุกร์แล้วหายตัวไป ปกติเห็นมาหาหมอเป็นประจำแต่ไม่ทราบว่ามีโรคประจำตัวป่วยโรคอะไร วันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงาน ไปตามหาที่บ้านใกล้ที่ทำงานก็ไม่เจอ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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