ประเดิมก่อนถึง 7 วันอันตราย ชนวินาศสันตะโรไฟแดง กระบะพุ่งชนอัดท้ายกระบะจอดติดสัญญาณกระเด็นไปเสยคันหน้ากระแทกอัดจยย. 2 คัน บาดเจ็บ 10 เสียชีวิต 1 ราย
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันหลายคัน บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษม อำนาจเจริญ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า สีดำ ชนอัดท้ายรถกระบะมิตซูบิชิ สีขาว สภาพพังยับเยินทั้ง 2 คน นอกจากนั้นยังมีรถกระบะอีก 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คัน ถูกชนพังเสียหาย โดยมีผู้บาดเจ็บรวม 11 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 4 คน ในจำนวนนี้อาการสาหัส 1 รายเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ลำเลียงส่งโรงพยาบาลเสนางคนิคม ก่อนคนที่อาการสาหัสจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถกระบะ และรถจักรยานยนต์จอดต่อท้ายติดสัญญาณไฟแดงอยู่ จากนั้นมีรถกระบะอีกคันขับพุ่งมาชนท้ายอย่างแรง จากแรงกระแทกเกิดการชนต่อกันไปกระแทกรถจักรยานยนต์ 2 คันที่จอดอยู่หน้าสุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป