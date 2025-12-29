เริ่มแล้วพัทยาเคาท์ดาวน์ 2026 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 31 ธันวาคม 2568
วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน Pattaya Countdown 2026 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเนืองแน่น ส่งผลให้การจราจรบนถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพัทยา โดยเฉพาะถนนเลียบชายหาดมีปริมาณรถหนาแน่น ติดสะสมเป็นทางยาว ด้านเมืองพัทยาได้จัดกำลังตำรวจ 600 นาย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยป้องกันปัญหาอาชญากรรม ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
การจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2026 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาสู่การ ท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่สำคัญเป็นการเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีศักราชใหม่ให้คงอยู่สืบไป
ช่วงไฮไลท์ของงานมีการบินโดรนกว่า 850 ลำ แปลเป็นรูปภาพและอักษรต่างๆ อย่างสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเป็นอย่างมาก
สำหรับงาน Pattaya Countdown 2026 จัดขึ้น ระหว่างตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยตลอด 3 วันในการจัดงาน มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศมากมาย พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารต่างๆ กว่า 600 ร้านค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และ ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาสู่การท่องเที่ยวระดับโลก สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ท้อง ถิ่นเพิ่มขึ้น
สำหรับตารางความสนุกในคืนแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เตรียมพบกับศิลปินแนวหน้าที่ขึ้นเวทีเรียงคิวความมันแบบไม่พัก ได้แก่ PiXXiE, PERSES, VIIS, THX, 4EVE, เจฟ ซาเตอร์ และ BUS because of you i shine