กองกำลังบูรพา ประกาศยกเลิก เคอร์ฟิว 4 อำเภอ แนวชายแดน จังหวัดสระแก้ว มีผลทันที เหตุภัยคุกคาม ชีวิต ทรัพย์สิน ประชาชน จากเขมร ไทยสามารถควบคุมได้แล้ว

30 ธ.ค. 2568 – กองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 ประกาศยกเลิก ประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด

ตามที่ กองกำลังบูรพา ได้ออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 05.00 น. ในพื้นที่อำเภอ ตามแนวชายแดน จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และ อำเภอคลองหาด ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 นั้น

กองกำลังบูรพา

กองกำลังบูรพา ประกาศยกเลิก เคอร์ฟิว 4 อำเภอ ชายแดนสระแก้ว ไทยควบคุมได้แล้ว

เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่ปรากฏภัยคุกคาม ต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จากภายนอกราชอาณาจักร อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ของจังหวัดสระแก้ว

จึงให้ยกเลิกประกาศ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง