กองกำลังบูรพา ประกาศยกเลิก เคอร์ฟิว 4 อำเภอ แนวชายแดน จังหวัดสระแก้ว มีผลทันที เหตุภัยคุกคาม ชีวิต ทรัพย์สิน ประชาชน จากเขมร ไทยสามารถควบคุมได้แล้ว
30 ธ.ค. 2568 – กองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 ประกาศยกเลิก ประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด
ตามที่ กองกำลังบูรพา ได้ออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 05.00 น. ในพื้นที่อำเภอ ตามแนวชายแดน จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และ อำเภอคลองหาด ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่ปรากฏภัยคุกคาม ต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จากภายนอกราชอาณาจักร อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ของจังหวัดสระแก้ว
จึงให้ยกเลิกประกาศ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป