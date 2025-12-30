อ่วม! ฝุ่น PM2.5 จมกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 65 พื้นที่ ส่วนทั่วไทย ฝุ่นพิษฟุ้งกระทบ 19 จังหวัด เตือนแนวโน้มค่าฝุ่นสูงขึ้น ตลอดช่วงปีใหม่
30 ธ.ค. 68 – ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
โดยตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชม. วัดค่าฝุ่นได้ระหว่าง 5.6-67.1 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐานใน 19 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พิษณุโลก จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.หนองคาย จ.ยโสธร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ จ. มหาสารคาม
ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 5.6 – 47.3 มคก./ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี และต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 19.6 – 50.6 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร, ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 23.5 – 56.4 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี, ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง, ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, ต.บางมัญ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี, ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี, ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.3 – 34.4 มคก./ลบ.ม. และภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.8 – 24.3 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดค่าได้ 29.3-68.3 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 65 พื้นที่ โดยค่าฝุ่นสูงสุดในไทยอยู่ในพื้นที่ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ส่วนผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2568 – 6 ม.ค. 2569 พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 3 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่, พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 6 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 6 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 6 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่, ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 6 ม.ค. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
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