อย. อึ้ง! บุกค้นโรงงานผลิตสมุนไพรเถื่อน เจอยาบำรุง ‘คนเฒ่าลืมไม้เท้า’ คืนชีพ

อย. อึ้ง! บุกค้นโรงงานผลิตสมุนไพรเถื่อน หลังเจอยาบำรุง ‘คนเฒ่าลืมไม้เท้า’ คืนชีพ เตือนประชาชนระวังสารเคมี อันตราย ผู้บริโภคไม่ปลอดภัย ดำเนินตามกฎหมาย ผู้กระทำผิด
30 ธันวาคม 2568 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ “ยาบำรุงธาตุ คนเฒ่าลืมไม้เท้า ตราเจ้าของชูรูปงูเห่า”
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ยา ดังกล่าว มีการยกเลิกผลิตไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.2546 แต่พบว่า มียาตำรับดังกล่าวออกวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา จึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาดำเนินการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ พบมีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม บ้านเลขที่ 176/2 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยพบวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุ และฉลากยาแผนโบราณจำนวนมาก
ซึ่งสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จึงเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 มาตรา 58 (1) ผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ทั้งนี้ สสจ.พะเยา ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับ ผู้กระทำผิดแล้ว จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม และมีการใช้ยาแผนปัจจุบันและสารเคมีเป็นส่วนผสมในยาดังกล่าว ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ