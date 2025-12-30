บิ๊กกุ้ง โต้ข่าวปลอม คำพูดแรงโซเชียล สร้างแตกแยกในสังคม ย้ำชาติไทยต้องการ ความสมัครสมานสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประชาชน อย่าหลงเชื่อ-ขอหยุดแชร์
30 ธ.ค. 2568 – พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า กรณีที่มีเพจเฟซบุ๊ก บางเพจ ได้โพสต์เผยแพร่ข้อความบิดเบือน ว่า
“บิ๊กกุ้ง” สวนแรง แผ่นดินใครแผ่นดินมัน ไม่รับแผนที่โจร 1 ต่อ 2 แสน ไปเซนอะไรไว้ ต้องรับผิดชอบเอง รัฐบาล เราหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้
ข้อความดังกล่าวนี้ ไม่เป็นความจริง เป็นข่าวปลอม ตนไม่เคยไปพูด แล้วให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลย ข้อความดังกล่าว เป็นการสร้างความแตกแยก ประเทศชาติเราต้องการความสมัครสมานสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ขอให้พี่น้องประชาชน อย่าได้หลงเชื่อ ข่าวปลอมดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
กองทัพบก – https://rta.mi.th/