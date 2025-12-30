ตราด เทศกาลปีใหม่ 2568 เกาะช้างคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ลงเรือข้ามฟาก รถแน่นต่อแถวยาว1กิโล กิโลเมตร ระดมกำลังจัดระเบียบจราจรเข้ม เกาะกูด-หมาก มั่นใจปลอดภัย นทท.เต็ม ทะเลสวยน้ำใส

30 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กลับมามีความคึกคักอย่างมาก

โดยพบว่า มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่าง เดินทางด้วยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ต่อแถวรอซื้อตั๋ว เพื่อข้ามฟากไปยังเกาะช้างเป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้มีปริมาณรถสะสม จนแถวยาวเหยียดกว่า 1 กิโลเมตร แม้ทางผู้ประกอบการ มองว่า ความคึกคัก ถือเป็นสัญญาณที่ดี ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

เทศกาลปีใหม่

เทศกาลปีใหม่ เกาะช้างคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ลงเรือข้ามฟาก รถแน่นต่อแถวยาว1กิโล

พ.ต.ท.สมหมาย อมรอรช รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร พร้อมเปิดเผยว่า ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ทำให้การจราจรค่อนข้างคับคั่ง

เทศกาลปีใหม่ ระดมกำลังจัดระเบียบจราจรเข้ม เกาะกูด-หมาก มั่นใจปลอดภัย

ตำรวจจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประสานงานกับทางท่าเรืออย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดเตรียมเรือเฟอร์รี่ไว้รองรับจำนวน 5 ลำ วิ่งหมุนเวียนรับส่งตลอดเวลา ซึ่งจะเน้นการระบายรถแบบทันทีเมื่อรถเต็มลำเรือ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วที่สุด

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและต่อคิวตามลำดับอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเริ่มพบปัญหาการขับรถแซงคิวเพื่อไปปาดหน้าบริเวณทางเข้าท่าเรือ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความกระทบกระทั่งกัน

โดยคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสมทบมากกว่าวันนี้อย่างแน่นอน จึงขอให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการข้ามเกาะไว้ล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะพยายามอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

ขณะที่ ท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด เวลา 09.30-10.30 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า นักท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางกลับจากเกาะหมากและเกาะกูด รวมทั้งที่กำลังจะเดินทางไปที่เกาะหมากและเกาะกูด ซึ่งมี 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด บริษัท เสือดำโกร จำกัด และบริษัท เกาะกูดเอกซ์เพรส จำกัด นำเรือโดยสารรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก กว่า 500-700 คน

ขณะที่เดินทางกลับจากเกาะกูด และเกาะหมากจำนวนมาก ทำให้บริเวณท่าเรือแน่น และเต็มไปด้วยรถยนต์ทั้งมาส่งและมารับ ส่งผลต่อการเดินทางที่ล่าช้า เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อ่าวช่อจึงเดินทางมาดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจร โดยที่อากาศร้อนเนื่องจากแดดแรง และมีลมเพียงเล็กน้อย

นายสัตยา พรมประเทศ กัปตันเรือบุญศิริที่เดินทางไปยังเกาะหมาก เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะหมากในปีนี้ยังมากไม่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข่าวการสู้รบในจังหวัดตราด มีเกี่ยวเนื่องกับเกาะกูด ซึ่งความจริงแล้วแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ทั้ง 3 เกาะสำคัญยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้และปลอดภัย

ซึ่งอยากจะให้ทางส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่าทุกวัน อาจจะทำให้ไม่สะดวกระหว่างการลงเรือโดยสารหรือขึ้นจากเรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเจ้าท่าและท้องถิ่นควรจะมาจัดระเบียบให้เกิดความสะดวกมากขึ้น

ขณะนายณัพงษ์ อาจวิชัย นักท่องเที่ยวจากจ.เชียงใหม่ ที่เดินทางพร้อมแฟน กล่าวว่า เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว การเดินทางสะดวก ปลอดภัยเรือโดยสารมีขนาดใหญ่

ส่วนเรื่องการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชา ได้รับข่าวนี้มาตลอด แต่ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือเกรงไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากพื้นที่การสู้รบไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว จึงอยากจะเชิญชวนนักท่งเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูด เกาะหมาก เพราะน้ำทะเลสวยน้ำใส

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