นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ประตูสู่ภาคอีสาน รถหนาแน่นต่อเนื่อง ประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเกิด ให้ทันฉลองเคานต์ดาวน์เทศกาลปีใหม่

30 ธันวาคม 2568 – บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งบนถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ประตูสู่ภาคอีสาน ช่วงผ่าน อำเภอโนนสูง อำเภอคง และ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ถนนมิตรภาพ

ถนนมิตรภาพ ประตูสู่ภาคอีสาน รถหนาแน่น ปชช.เร่งเดินทางกลับฉลองเคานต์ดาวน์ปีใหม่

พบว่า ปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ประชาชนน่าจะเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองให้ทันฉลองเค้าท์ดาวในวันพรุ่งนี้ จึงทำให้ปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ เริ่มหนาแน่นกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา

ถนนมิตรภาพ ประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเกิด ให้ทันฉลองเคานต์ดาวน์เทศกาลปีใหม่

ซึ่งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้นำกรวยยางจราจรมาวางเป็นแนวบริเวณทางแยกต่างๆ บนถนนมิตรภาพ และจุดทางเลี้ยวเข้าปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อชะลอความเร็วไม่ให้เฉี่ยวชนกัน

คาดว่า ช่วงเย็นจนถึงตอนค่ำวันนี้ ตลอดทั้งคืน จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคอีสานอีกเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าปริมาณรถจะสะสมหนาแน่นขึ้นมากกว่าเดิม

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
7

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
8

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
9

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
10

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า