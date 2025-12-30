นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ประตูสู่ภาคอีสาน รถหนาแน่นต่อเนื่อง ประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเกิด ให้ทันฉลองเคานต์ดาวน์เทศกาลปีใหม่
30 ธันวาคม 2568 – บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งบนถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ประตูสู่ภาคอีสาน ช่วงผ่าน อำเภอโนนสูง อำเภอคง และ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ประชาชนน่าจะเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองให้ทันฉลองเค้าท์ดาวในวันพรุ่งนี้ จึงทำให้ปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ เริ่มหนาแน่นกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ถนนมิตรภาพ ประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเกิด ให้ทันฉลองเคานต์ดาวน์เทศกาลปีใหม่
ซึ่งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้นำกรวยยางจราจรมาวางเป็นแนวบริเวณทางแยกต่างๆ บนถนนมิตรภาพ และจุดทางเลี้ยวเข้าปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อชะลอความเร็วไม่ให้เฉี่ยวชนกัน
คาดว่า ช่วงเย็นจนถึงตอนค่ำวันนี้ ตลอดทั้งคืน จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในภาคอีสานอีกเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าปริมาณรถจะสะสมหนาแน่นขึ้นมากกว่าเดิม