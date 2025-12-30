ออกหมายเรียก 4 คนสนิท “บิ๊กโจ๊ก” รับทราบข้อหา หลังพบหลักฐานเอี่ยว คดีสินบนทองคำแท่ง 246 บาท วิ่งเต้น ป.ป.ช. ล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ ด้าน ผบ.ตร. เตรียมแถลงชี้แจงข้อสงสัย-ละเอียด

30 ธ.ค. 68 – จากกรณี มีผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ร.ต.อ.ธนารักษ์ เข็มกำเนิด รอง สว.สอบสวน กก.5 บก.ปปป. เพื่อดำเนินคดีกับ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. และ พวก รวม 6 คน หลังเชื่อว่า มีการจ่ายสินบนเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท เพื่อวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวนความผิดของ ป.ป.ช.

กระทั่งเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าว จะนำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพัก และ สำนักงานต่างๆของกลุ่มผู้กล่าวหา เพื่อสืบหาพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติม ก่อนที่ต่อมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ จะเดินทางมาเข้ามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามที่เคยมีการนำเสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้พนักงาน บก.ปปป. เร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เตรียมออกหมายเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหา ว่าได้ร่วมกระทำผิดในคดีดังกล่าว อีก 4 ราย

ประกอบด้วย 1. เอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. 2. นายสามารถ กอนแก้ว หรือ เอ็ดเวิร์ด 3. นายสรพงษ์ วงศ์สุวรรณ และ 4. นายสุรสิทธิ์ แพเกิด มารับทราบข้อกล่าว ในฐานความผิดเดียวกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือ บิ๊กโจ๊ก และ นายสมบัติ ธรธรรม ผู้ถูกกล่าวหา 2 ราย แรก ที่เข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้

หลังเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าว สามารถสืบพบพยานหลักฐานสำคัญหลายอย่างทางคดี ที่บ่งชี้ว่า ทั้งหมดได้ร่วมกันกระทำผิดจริง โดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับภาพคลิปวิดีโอโทรศัพท์มือถือ รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆ ที่สามารถจับภาพรถยนต์ รวมถึงตัวบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในขณะที่มีการส่งมอบทองคำสินบน ได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ รายงานข่าวยังแจ้งอีกด้วยว่า ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11.00 น. ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ อย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย หนึ่งในพยานบุคคลสำคัญของคดี ก็จะออกมาเปิดหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยเช่นกัน

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