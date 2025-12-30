“รมว.นฤมล” ลงพื้นที่พะเยา ชูเกณฑ์ใหม่ เปิดทางครูใช้รางวัลเชิงประจักษ์ เลื่อนวิทยฐานะ ย้ำทำหลักเกณฑ์ให้ชัด สร้างความเป็นธรรม พร้อมเยี่ยมโครงการอาชีวะ-ขนส่ง อาสาช่วยดูแลความปลอดภัยประชาชน ช่วงปีใหม่ 2569

30 ธันวาคม 2568 – ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

อาทิ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

ศึกษาธิการ

‘รมว.นฤมล’ ลงพื้นที่ พะเยา ชูเกณฑ์ใหม่ เปิดทางครูใช้รางวัลเชิงประจักษ์ เลื่อนวิทยฐานะ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะและมอบนโยบายแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ สามารถนำรางวัลดังกล่าวมาใช้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติในการเสนอขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะสู่ระดับ “เชี่ยวชาญ” และ “เชี่ยวชาญพิเศษ” ได้

‘รมว.นฤมล’ ย้ำทำหลักเกณฑ์ให้ชัด สร้างความเป็นธรรม

ศ.ดร.นฤมล ระบุว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับครูที่มีความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะพิจารณาจากหลักฐานการได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

นโยบายนี้มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาข้อถกเถียง และความไม่ชัดเจนในอดีต โดยจะออกหลักเกณฑ์ที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถเทียบเคียงได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน หรือการตีความที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวถึงสวัสดิการของคุณครูที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญ โดยระบุว่า ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลคุณครู ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็กๆ อันเป็นอนาคตของประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบ้านพักครูที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในหลายจังหวัด

พบว่า สภาพบ้านพักครูจำนวนมากมีความเก่าและเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องเร่งดูแลและปรับปรุงให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในลักษณะชุมชนครู เพื่อให้ครูได้อยู่อาศัยรวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสังคมการทำงานที่เข้มแข็ง

“โครงการดังกล่าวมีแผนบรรจุไว้ในงบประมาณปี 2570 ซึ่งคาดว่า อาจารย์จะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงช่วงเดือนเมษายน 69 ก่อนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ โดยในช่วงเวลาที่เหลือจะเร่งผลักดันนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และขอฝากให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในรัฐบาลชุดต่อไปด้วย”

‘รมว.นฤมล’ เยี่ยมโครงการอาชีวะ-ขนส่ง อาสาช่วยดูแลความปลอดภัยประชาชน ช่วงปีใหม่ 2569

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “อาชีวะ–ขนส่ง อาสาช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2569” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บูรณาการความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการตั้งจุดบริการอาชีวะอาสากว่า 150 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการตรวจเช็กและซ่อมแซมยานพาหนะเบื้องต้น รวมถึงดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาร่วมให้บริการประชาชน พร้อมระบุว่า โครงการดังกล่าวสะท้อนบทบาทของอาชีวศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุ และสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ

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