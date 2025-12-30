อุบัติเหตุเศร้า รถกระบะพ่อ แม่ ลูก ขับกลับบ้านปีใหม่ ลื่นลงเขาคอม้าพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า ลูกทารก 4 เดือนเสียชีวิต กอดกันร้องไห้ระงม

เมื่อเวลา 09.41 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ประดิพันธ์ อินทร์หน่อ สารวัตร(สอบสวน) สภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำ ถนนเขาค้อม้า ซึ่งเป็นเส้นทางลัดจากอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก ไปยังอำเภอทองแสนขันธ์ จ.อุตรดิตถ์ มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียนจังหวัดสกลนคร สภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ริมถนน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เป็นชาย อายุ 32 ปี หญิง อายุ 25 ปีภรรยา และเด็กชาย อายุ 2 ปีลูกชาย ทั้งหมดมีแผลถลอกตามร่างกาย นอกจากนั้นยังพบผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายวัย 4 เดือนมีบาดแผลที่ศีรษะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำผู้บาดเจ็บซึ่งต่างอยู่ในอาการตกใจและเสียใจกอดกันร้องไห้ระงม ส่งรพ.ชาติตระการ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า สาเหตุเกิดจากช่วงทางลงเขาและโค้งต่อเนื่องทำให้รถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำลงข้างทาง ซึ่งจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณภาพจาก หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน

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