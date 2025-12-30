อำเภอบ้านกรวด ชายแดนบุรีรัมย์ กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติ หลังครบหยุดยิง 72 ชม. ไร้เสียงปืน ร้านอาหารลงทุนนับแสนสั่งของไว้ขายปีใหม่ บางคนแอบกังวลเขมรไม่รักษาคำพูด เตรียมพร้อมอพยพตลอดเวลา

วันที่ 30 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในตัวอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ภายหลังพ้นครบ 72 ชั่วโมงการลงนามหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งอำเภอบ้านกรวดมีคำสั่งให้ทั้งสถานที่ราชการ ร้านค้า ประชาชน อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และให้งดเดินทางเข้าพื้นที่ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จนกลายเป็นเมืองร้าง

โดยวันนี้หลังการลงนามหยุดยิง 72 ชั่วโมงครบกำหนดตามข้อตกลง ไม่มีเสียงปืนยิงปะทะกันแต่อย่างใดทำให้ร้านค้า สถานการณ์ประกอบการ ปั๊มน้ำมันที่ปิดบริการไปกลับมาเปิดให้บริการและค้าขายเป็นปกติอีกครั้ง ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตในพื้นที่กันตามปกติออกมาจับจ่ายซื้อของไปบริโภคในชีวิตประจำวัน รวมถึงซื้อไปไว้ประกอบอาหารเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่ปั๊มน้ำมันมีประชาชนนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มาเข้าคิวรอเติมน้ำมันตลอดทั้งวันเช่นกัน

นายสมศักดิ์ พ่อค้าอาหารทะเล บอกว่า ช่วงที่มีการสู้รบกันต้องปิดร้านอพยพออกจากพื้นที่ ทำให้อาหารทะเลที่สั่งมาไว้ขายต้องแจกให้เจ้าหน้าที่ บางส่วนก็เสียหาย ทำให้ขาดทุนไป 5 – 6 หมื่นบาท แต่หลังมีการเจรจาหยุดยิงก็กลับมาขายเหมือนเดิม และเมื่อครบกำหนด 72 ชั่วโมงก็ไม่มีเสียงปืนจากการยิงปะทะจึงตัดสินใจลงทุนสั่งอาหารทะเลกว่า 1 แสนบาทมาไว้ขายช่วงปีใหม่ หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ปะทะเกิดขึ้นอีก แต่ในใจก็ยังแอบกังวลว่าจะเขมรจะไม่รักษาคำพูดกลัวจะมีการปะทะรอบสามอีก

ด้าน ผู้ช่วยผู้จัดการปั๊มน้ำมันในพื้นที่ บอกว่า ช่วงที่มีการสู้รบต้องปิดให้บริการไปกว่า 1 สัปดาห์ก็ได้รับผลกระทบ หลังจากเสียงปืนเบาบางลงก็เริ่มกลับมาเปิดแต่ก็ปิดเร็วกว่าช่วงปกติ แต่ส่วนตัวก็ยังกังวลว่ากัมพูชาจะไม่รักษาคำพูด อาจจะแอบตลบหลังไทยอีกต้องมีการเตรียมพร้อมอพยพไว้ตลอดเวลา เพราะผ่านประสบการณ์มาแล้ว 2 ครั้ง หากเป็นไปได้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก เพราะส่งผลกระทบกับหลายๆ ด้าน

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