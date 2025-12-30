วิสามัญแก๊งขนยา ‘ดอยแหลม’ ตชด.334 จับกุมขบวนการค้ายา ยึดยาบ้ากว่า 10 กระสอบ 2.58 ล้านเม็ด หลังขยายผลแล้วเกิดการต่อสู้ คนร้ายเสียชีวิต 1 รายจับกุม 2 ราย
วันที่ 30 ธ.ค.2568 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. แถลงผลการจับกุมและวิสามัญขบวนการค้ายาเสพติด ร่วมกับกองกำลังผาเมือง ฝ่ายทหารพราน กองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรแม่อาย ฝ่ายปกครอง นบ.ยส.35 ชุดสกัดกั้นที่2 ตำรวจปราบปรามยาเสพติดฝาง
สืบเนื่องจาก การข่าวกองกำลังผาเมือง ทหารพราน กองทัพภาคที่ 3 รับแจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการในการขยายผล สืบทราบตัวผู้ต้องหาเพิ่ม 2 ราย ซึ่งมีคดีค้างเก่า มีหมายจับเกี่ยวกับยาเสพติด ช่วงหลายเดือนในปีนี้
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น คืนวันที่ 29 ธ.ค.68 เวลาประมาณ 21.30 น.เจ้าหน้าที่ชุดการข่าวและชุดปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 ได้ไล่ติดตามรถยนต์เป้าหมาย ยี่ห้อโตโยต้า วีออส สีขาว จษ 8435 เชียงใหม่ ของเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดกลุ่มดอยแหลม จากพื้นที่ บ้านดอยแหลม หมู่ที่13 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จนกระทั่งถึงถนน 4016 บ้านสันโค้ง หมู่ 6 ตำบลมะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ส่งสัญญาณไฟแสดงตัว จากนั้นรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่อง ชนรถยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. ชุดปฏิบัติการ ก่อนจะใช้ปืนไม่ทราบชนิด ยิงใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้ เพื่อป้องกันตัว
ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้วิ่งหนีลงทุ่งนาข้างทาง และใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการยิงตอบโต้กันไปมา เป็นเวลากว่า 3 นาที จนเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 รายชื่อนายจะหวะ จะโบ มีหมายจับคดียาเสพติด และเคยก่อเหตุยิงปะทะเจ้าหน้าที่มาแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัย
และจากการตรวจค้นรถยนต์ เจ้าหน้าที่พบยาบ้า ภายในรถคันดังกล่าว จำนวน 10 กระสอบ รวมทั้งหมดประมาณ 2,580,000 เม็ด ก่อนจะทำการขยายผลติดตามคนร้าย ตามที่การข่าวของกองกำลังผาเมือง และ ตชด.334 ทราบว่าผู้ต้องหาได้กบดานซ่อนตัวที่บ้าน
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังออกติดตามตัว คนร้ายอีกรายซึ่งสามารถหลบหนีไปได้ ทราบชื่อคือนายธีรภัทร จะสี โดยนำกำลังไปปิดล้อมบ้านพัก และสามารถจับกุมตัวไว้ได้ โดยยอมจำนนรับสารภาพว่าร่วมกันลักลอบขนยาดังกล่าว
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมตัว น.ส.อรุณี คาอู๋ ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นคนคอยขับรถดูเส้นทางเจ้าหน้าที่และโทรแจ้งเป็นระยะ เพื่อให้รถที่ขนยาบ้าขับผ่าน แต่เจ้าหน้าที่จับได้ ในขณะที่โทรให้รถขับออกมาที่จุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมด พร้อมของกลาง ส่งให้เจ้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป