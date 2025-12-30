โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ เชิดชูเกียรติชายหนุ่มชาวอำเภอฝาง อายุ 21 ปี บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตใหม่ 4 ชีวิต
วันที่ 30 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิดชูเกียรติชายหนุ่มชาวอำเภอฝาง อายุ 21 ปี ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง และได้บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตใหม่ให้แก่ผู้อื่นถึง 4 ชีวิต
สำหรับผู้ป่วยรายนี้ ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายส่วน ทีมกู้ชีพได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ จุดเกิดเหตุ จนสามารถกลับมามีชีพจร ก่อนนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลฝาง และส่งต่อมายังโรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมีภาวะสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและเข้าสู่ภาวะสมองตายในเวลาต่อมา
ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ของครอบครัว และเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้เสียชีวิตที่เคยแสดงความประสงค์บริจาคอวัยวะมาก่อน ญาติจึงตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้ทำบุญครั้งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคอวัยวะ ซึ่งสามารถต่อลมหายใจและมอบโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่รอคอยความหวังถึง 4 ชีวิต จากการบริจาคไตจำนวน 2 ข้าง และกระจกตาจำนวน 2 ข้าง
การบริจาคอวัยวะ คือการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นทานบารมีขั้นสูงสุด ที่เปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นชีวิตใหม่ของผู้อื่น โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ขออาราธนาคุณงามความดีที่ผู้วายชนม์ได้กระทำในครั้งนี้ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติภพ และได้รับรู้ว่าการให้ครั้งสุดท้ายได้บรรลุตามเจตนารมณ์อย่างสมบูรณ์แล้ว
โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ ขออนุโมทนาบุญและแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในภารกิจ “สะพานบุญ” ครั้งนี้ ได้แก่
• หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ
• ทีมห้องผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์
• สภากาชาดไทย
• ทีมผ่าตัด โรงพยาบาลเวชธานี
• คุณธรินทร์ญา บุญษร ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
• และทีม Service Plan ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพและบทความนี้ได้รับอนุญาตจากญาติผู้เสียชีวิต เพื่อเผยแพร่เป็นการเชิดชูเกียรติคุณของการให้ครั้งยิ่งใหญ่นี้