ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมแม่ จ่าตุ่น จ.ส.ต.สุจินต์ จิตกรียาน กำลังใจดีขึ้นคลายกังวลปลอดภัย เหยียบกับระเบิด สูญเสียขาที่ 11 ภูมิใจลูกรับใช้ชาติ ขอพรให้ทหารทุกนายปลอดภัย
วันที่ 30 ธ.ค.2568 จากกรณี จ่าตุ่น จ.ส.ต.สุจินต์ จิตกรียาน ตำแหน่ง พลขับรถ สังกัด : ช.พัน.8 พล.ม.1 ปฏิบัติราชการฐานปฏิบัติการเสือดาว สัตตะโสม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขาซ้ายขาดและถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ตาซ้าย ถูกนำตัวส่งรพ.สุรินทร์
โดยเรื่องนี้ เมื่อเวลา 16.00 น. ที่บ้านพัก ม.5 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำเหล่ากาชาดจังหวัด, ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นางรจนา จิตกรียาน อายุ 56 ปี มารดา จ่าตุ่น โดยได้พูดคุยให้กำลังใจประมาณ 1 ชั่วโมงและมอบสิ่งของเยี่ยมเยียนจนคุณแม่จ่าตุ่น มีสีหน้าที่ผ่อนคลายมีกำลังใจดีขึ้น
นายชยชัย กล่าวว่า ตนเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวสมุทรสงคราม นำความห่วงใย ความปรารถนาดี ความขอบคุณ มาเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่จ่าตุ่น จากการพูดคุยพบว่ามีปัญหาสุขภาพจึงได้ให้สาธารณสุขอำเภอ ดูแลนอกจากนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ได้เข้ามาดูแล อย่างไรก็ตาม ทราบว่า เมื่อวานนี้คุณแม่มีความกังวลมาก แต่เมื่อมาพูดคุยและได้ทราบว่าลูกชายปลอดภัย ทำให้ขวัญกำลังใจดีขึ้น วันนี้จึงขออนุญาตมาเยี่ยมเยียน
ขณะที่แม่จ่าตุ่น กล่าวว่า ปกติไม่ได้ไปไหน เมื่อลูกชายหยุดก็จะกลับมาพาแม่ไปเที่ยวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง (ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ซึ่งอยู่ติดบ้านมารดาทุกครั้ง ลูกชายเป็นเด็กดี ขยันขันแข็ง ไม่ชอบเที่ยว มีความตั้งใจ เมื่อจบชั้น ม.6 ครบอายุ 20 ปี ก็บวชให้แม่ พอสึกออกมาอายุ 21 ปี ก็สมัครเป็นทหารเกณฑ์ และพอฝึกเสร็จก็ขอเข้ารับราชการทหารต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิใจกับลูกชายคนนี้มากที่ตั้งใจรับใช้ชาติ ที่ผ่านมาจะโทรศัพท์มาบอกว่าไปเก็บกู้ระเบิดไม่ต้องเป็นห่วง พยายามปิดบังว่าไปอยู่แนวหน้า เพราะกลัวแม่เป็นห่วง
” ขอขอบคุณทุกคนที่ห่วงใจ และให้กำลังใจ และคอยช่วยเหลือทหารที่อยู่ชายแดนทุกคน และขอฝากกองทัพ ทหารทุกนายที่อยู่ชายแดน แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทุกคน ที่ผ่านมาแม่จะอธิฐานต่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุกครั้งให้คุ้มครองทหารกล้าทุกนาย เชื่อว่าที่ลูกชายปลอดภัยมาจากบารมี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ”