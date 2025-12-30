ตำรวจสืบสวนธัญบุรี ตามล็อก 2 โจ๋ 17 กับ 18 ร่วมกันยิง 2 หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเจ็บ อ้างเมาโดนให้ของลับ ซื้อปืนมา 6 พันทางออนไลน์
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 พ.ต.อ.จรินทร์ อธิษธานนท์ ผกก.สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ธวัชชัย รัตนพาหุ รองผกก.สส. พ.ต.ท.สุนทร สุขหน้าไม้ สว.สส. พร้อมกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ธัญบุรี ร่วมกันจับกุม นายเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี และ นายกฤตเมธ อายุ 18 ปี ทั้งคู่บ้านอยู่ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงชาย อายุ 20 ปีกระสุนเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บ
พ.ต.ท.ธวัชชัย เปิดเผยว่า คดีนี้สืบเนื่องจาก เวลาประมาณ 23.20 น. วันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่นายณัฐวุฒิ อายุ 26 ปีขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายภูณิน อายุ 20 ปี นั่งซ้อนท้ายเพื่อกลับที่พักมาถึงที่เกิดเหตุ บริเวณถนนเลียบคลองแปด หน้าหมู่บ้านแก้วขวัญ มีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่ กระสุนถูกนายภูณิน ได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนจนพบว่า คนร้ายคือนายเอ และ นายกฤตเมธ จากนั้นติดตามจับกุมตัวได้พร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ และ รถจักรยานยนต์ ให้การยอมรับว่าได้ร่วมกันก่อเหตุในครั้งนี้จริง โดยนายกฤตเมธ คนนั่งซ้อนท้ายเป็นคนยิง อ้างว่าถูกอีกฝ่ายให้ของลับประกอบกับมีอาการมึนเมาจึงใช้อาวุธปืนที่ซื้อมาทางออนไลน์ราคา 6 พันบาทยิงขู่ลงพื้น 1 นัด ไม่ได้หวังเอาชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ ร่วมกันพกพาอาวุธปืนฯ ร่วมกันยิงปืนในเมืองหมู่บ้านฯ นำตัวพร้อมของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป