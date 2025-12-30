ผู้กำกับเมืองสองแคว เตือน เมาแล้วขับ ถ้าไม่เป่า ถือว่าเมาทันที รวมถึงพวกเห็นด่านแล้วจอดรถนอน ถ้าสายตรวจไปเรียกแล้วไม่เป่า ก็ถือว่าเมาเช่นกัน
พิษณุโลก – พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สภ.เมืองพืษณุโลก มีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ แอพ Police 4.0 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจตามบ้านพร้อมถ่ายรูปรายงานด้วย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้แน่นอน
ขณะที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ฝากความห่วงใยถึงผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วง 7 วันอันตราย วันนี้เริ่มเป็นวันแรก โดยเริ่มระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2569 ฝากเน้นย้ำขับรถอย่าเร็ว ดื่มอย่าขับ ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน เนื่องจากช่วงนี้อุบัติเหตุในบ้านเราเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ บ้านเรามีผู้สูญเสียเยอะมาก เราจึงต้องกวดขันเรื่องวินัยจราจรและดื่มแล้วขับเป็นพิเศษ
รวมถึงตอนนี้มีเรื่องกฎจราจร ไม่เป่าถือว่าเมาทันที เห็นด่านแล้วจอดรถนอน ถ้าสายตรวจไปเรียกแล้วไม่เป่าก็ถือว่าเมาทันทีเช่นกัน
อยากฝากเตือนนักดื่มทั้งหลายว่าดื่มอย่าขับ เพราะตอนนี้มีโทษสูงเลย ครั้งแรกปรับ 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้าทำผิดซ้ำโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท