ผู้กำกับเมืองสองแคว เตือน เมาแล้วขับ ถ้าไม่เป่า ถือว่าเมาทันที รวมถึงพวกเห็นด่านแล้วจอดรถนอน ถ้าสายตรวจไปเรียกแล้วไม่เป่า ก็ถือว่าเมาเช่นกัน

พิษณุโลก – พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สภ.เมืองพืษณุโลก มีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ แอพ Police 4.0 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจตามบ้านพร้อมถ่ายรูปรายงานด้วย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้แน่นอน

ขณะที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ฝากความห่วงใยถึงผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วง 7 วันอันตราย วันนี้เริ่มเป็นวันแรก โดยเริ่มระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2569 ฝากเน้นย้ำขับรถอย่าเร็ว ดื่มอย่าขับ ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน เนื่องจากช่วงนี้อุบัติเหตุในบ้านเราเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ บ้านเรามีผู้สูญเสียเยอะมาก เราจึงต้องกวดขันเรื่องวินัยจราจรและดื่มแล้วขับเป็นพิเศษ

รวมถึงตอนนี้มีเรื่องกฎจราจร ไม่เป่าถือว่าเมาทันที เห็นด่านแล้วจอดรถนอน ถ้าสายตรวจไปเรียกแล้วไม่เป่าก็ถือว่าเมาทันทีเช่นกัน

อยากฝากเตือนนักดื่มทั้งหลายว่าดื่มอย่าขับ เพราะตอนนี้มีโทษสูงเลย ครั้งแรกปรับ 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้าทำผิดซ้ำโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

เกิดเหตุผู้ชมซัดกันนัวแมตช์ ฟุตซอล ไทยลีก คู่ห้องเย็นท่าข้าม-การท่าเรือ
3

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
4

แม่ใจสลาย ลูกน้อย2ขวบพลัดตกระเบียง จากคอนโดมิเนียม 8 ชั้น
5

ปมรักแรงแค้น หนุ่มใหญ่หัวร้อน ทำร้ายเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมารัดคอภรรยา เสียชีวิตรวม 3 ราย
6

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ดวงช่วงนี้แปลกๆ ทำดีกลับได้ผลร้าย เหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยน
7

สลด กระบะพ่อค้าแม่ค้าขนม พุ่งตกข้างทางชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิต 1 เจ็บ 4 ราย
8

รู้แล้วเป็นใคร! สาวจดเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL เป็นบริษัทสมุนไพรดัง
9

เจ้าอาวาสคบหญิงซ้อนถึง 3 คน พระลูกวัดได้ยินทะเลาะสนั่นกุฏิ อาละวาดเดือด ก่อนหลวงพี่ล่องหน
10

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569)เช็กดวงคนโสดจะหาคู่ได้จากการแนะนำของเพื่อนฝูง