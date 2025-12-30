EOD ตำรวจภูธรบุรีรัมย์ เร่งตรวจสอบเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ทหารเขมรยิงมั่วไร้ทิศทางตกพื้นที่การเกษตรใกล้ชุมชน พบแล้วกว่า 40 จุด คาดมีอีกไม่ต่ำกว่า 100

วันที่ 30 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.เจริญชัย มั่นใจ หัวหน้าชุดหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำกำลังตำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อม ตำรวจสภ.โคกกระชาย ผู้นำชุมชน และชุดชรบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาที่ยิงตกลงมาในพื้นที่สวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด

จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีกระสุนปืนใหญ่ทั้ง จรวด BM21 ลูกปืน ค. 60 และ ค.100 ถูกยิงตกในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9-26 ธ.ค.68 ประมาณ 41 จุด ต.สายตะกู 7 จุด ต.เขาดินเหนือ 6 จุด ต.จันทบเพชร อีก 28 จุด ส่วนใหญ่พบว่า แตกระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้แตกระเบิดก็จะได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ TMAC เข้าเก็บกู้และทำลายต่อไป

โดยคาดว่าน่าจะยังมีกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงตกลงมาในช่วงเหตุการณ์สู้รบ ไม่ต่ำกว่า 100 จุด เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและเก็บกู้ เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน และเกษตรกร ที่กลับเข้าพื้นที่หากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

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