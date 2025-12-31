สลด พิษรักแรงหึงส่งท้ายปี หนุ่มทำใจไม่ได้ เห็นภาพบาดตา แฟนเก่า มากับหนุ่มคนใหม่ กระหน่ำยิงสนั่นปั๊มน้ำมัน ก่อนจบชีวิต 2 ศพ โคม่า 1 ราย ปลอกกระสุนเกลื่อน

เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 31 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.หญิง พิชามญ์ สะตะ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.บ่อทอง รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างเหตุทุ่งเหียงจุดบ่อทอง แพทย์เวรโรงพยาบาลบ่อทอง และอาสากู้ภัย

ที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถของปั๊มน้ำมัน ด้านหน้าบริเวณหน้าร้านกาแฟ พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายเวกสรรค์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี สภาพศพถูกอาวุธปืนยิงเข้าขมับขวา ข้างตัวพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกเทราเออร์ ตกอยู่ 1 กระบอก ปลอกกระสุนกระจายเกลื่อน จำนวน 14 ปลอก และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง

แฟนเก่า

สลด พิษรักแรงหึงส่งท้ายปี หนุ่มทำใจไม่ได้ เห็นภาพบาดตา แฟนเก่า มากับหนุ่มคนใหม่ กระหน่ำยิงสนั่นปั๊มน้ำมัน ก่อนจบชีวิต 2 ศพ

นอกจากนี้ ภายในรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฉะเชิงเทรา บริเวณที่นั่งคนขับพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.อมรรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี เสียชีวิตอยู่บนที่นั่งฝั่งคนขับ และยังพบผู้บาดเจ็บชื่อ นายนพดล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและแขนซ้าย ลำตัวอยู่นอกรถเก๋ง ส่วนขายังผาดอยู่ในตัวรถเก๋ง

เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบ่อทอง ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาการสาหัสเข้าขั้นโคม่า

เผยนาทีหนุ่มยิง แฟนเก่า เสียชีวิต

จากการสอบถาม นายสรวุฒิ (ขอสงวนนามสกุล) เพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เป็นฝ่ายชาย กล่าวว่า นายเวกสรรค์ที่เป็นคนก่อเหตุ ได้นั่งรถมากับตนที่ปั๊มน้ำมัน โดยไม่รู้ว่าหลอกชวนตนมาซื้อของกินหรือเปล่า

แฟนเก่า

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ตนจอดรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ฉะเชิงเทรา อยู่ตรงหน้าห้องน้ำ จากนั้นนายเวกสรรค์เห็นรถของฝ่ายหญิงซึ่งเคยคบหากันจอดอยู่ จึงรีบเดินเข้าไปหาที่รถ เห็นอดีตคนรักเก่านั่งคุยอยู่กับฝ่ายชายคนใหม่ในรถ จึงเกิดความหึงหวง

จากนั้นจึงชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมาด้วยยิงทั้งคู่ จากนั้นผู้ก่อเหตุจึงใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด

ด้าน น.ส.เยาวลักษณ์ (ขอสงวนนามสกุล) พี่สาวของผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุน้องชายนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน คาดว่าได้ชวนนายสรวุฒิทำทีชวนมาหาซื้อของกิน แต่คงได้นัดพูดคุยเคลียร์ปัญหาเรื่องความรักกับแฟนเก่าภายใต้ปั๊มน้ำมัน

แต่บังเอิญมาเจอแฟนหนุ่มคนใหม่นั่งกันมาอยู่ในรถ จึงอาจไม่ทนเห็นภาพบาดตาเพราะยังทำใจไม่ได้ จึงได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงทั้ง 2 คน และใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองจนเสียชีวิตดังกล่าว

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