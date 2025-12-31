สุดเหี้ยม น้องชาย ดื่มฉลองปีใหม่กับพี่ชายแท้ๆ ก่อนลงมือฆ่าหมกห้องนอนในร้านกระจกอะลูมิเนียมดังสมุทรปราการ เปิดปมแค้น เล่านาทีสังหาร
วันที่ 31 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนกูล ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้ทำการควบคุมตัว นายศรายุทธ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภายในร้านกระจกอะลูมิเนียมแห่งหนึ่ง ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังลงมือทำร้ายร่างกาย นายกฤษดา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี พี่ชายแท้ ๆ จนเสียชีวิตภายในห้องพัก
สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในร้านกระจกอะลูมิเนียมดังกล่าว เมื่อเข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตชื่อ นายกฤษดา สภาพศพนอนหงายอยู่บนเตียงภายในห้องนอน ไม่สวมเสื้อ มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณริมฝีปาก และรอยฟกช้ำตามใบหน้า คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง
ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือ นายศรายุทธ อยู่ในอาการมึนเมาสุรา ยืนรอมอบตัวอยู่ภายในที่เกิดเหตุ ก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ
พ.ต.อ.จักรกฤช กล่าวว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งสองพี่น้องนั่งดื่มสุราด้วยกันภายในร้าน ก่อนจะมีปากเสียงและชกต่อยกัน จากนั้นต่างแยกย้ายกันไปนอนพัก
แต่ผู้ต้องหายังคงโกรธเคืองพี่ชายที่มักดุด่าเรื่องพฤติกรรมชอบสร้างปัญหา โดยเฉพาะกรณีไปมีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นในร้านเหล้า จนพี่ชายต้องคอยตามไปแก้ปัญหาให้หลายครั้ง กระทั่งอาศัยช่วงที่พี่ชายนอนหลับ ผู้ต้องหาถือไม้หน้าสามเข้าไปในห้อง ก่อนใช้ไม้กระหน่ำตีบริเวณใบหน้าหลายครั้ง และใช้มือบีบคอจนผู้ตายแน่นิ่ง
จากนั้นนำไม้ที่ใช้ก่อเหตุไปโยนทิ้งในป่าหญ้าหลังร้าน แล้วกลับไปนอนในห้องของตนเองตามปกติ ต่อมาเมื่อสร่างเมาและพบว่าพี่ชายไม่ตื่นขึ้นมา ร่างกายแข็งทื่อ จึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าของร้านให้มาดูที่เกิดเหตุ และอ้างว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายพี่ชาย กระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึง จึงนำตัวไปสอบสวน จนรับสารภาพเป็นคนก่อเหตุ
ด้าน เจ้าของร้านกระจกอะลูมิเนียม กล่าวว่า ผู้ตายและผู้ก่อเหตุเป็นพี่น้องกัน มาทำงานอยู่ที่ร้านได้ประมาณ 1 ปี หลังเลิกงานมักจะซื้อสุรามานั่งดื่มด้วยกันเป็นประจำ และเมื่อเมาก็มักมีเรื่องชกต่อยกันจนเป็นเรื่องปกติ
โดยเฉพาะน้องชายที่เป็นคนใจร้อนและชอบพาลหาเรื่องพี่ชายอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นลงมือทำร้ายพี่ชายแท้ ๆ จนเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย และควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป