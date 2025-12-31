ภูเก็ต รวบ หนุ่มคาซัคฯ คาด่าน ลุกลี้ลุกลนพิรุธ ตรวจพบ เฮโรอีน ซุกในกางเกง กระเป๋าสะพายเจอสติ๊กเกอร์โฆษณาขายยาเสพติด เตรียมติดตามเสาไฟแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
31 ธ.ค. 68 – เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.กะรน พ.ต.อ.ปฐพี ศรีชาย ผกก.สภ.กะรน พ.ต.ท.วิวัฒน์ ชำนาญกิจ รองผกก.ป.สภ.กะรน จ.ส.ต.นพดล พรหมมานนท์ และ ส.ต.ท.ฤทธิชัย ฤทธิ์ศักดิ์ ร่วม นายศุภโชค เครือแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.กะรน
ร่วมกันจับกุม นายคาร์ตาเชฟ คิริลล์ (MR.KARTASHEV KIRILL) อายุ 33 ปี สัญชาติคาซัคสถาน พร้อม ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคอีน) น้ำหนักรวมถุง 1.10 กรัม จำนวน 1 ถุง
สติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด KOKC MEF จำนวน 60 แผ่น โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ REDMI รุ่น A3 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง และกระเป๋าสะพายข้างสำดำ จำนวน 1 ใบ สามารถจับกุมได้ที่ จุดตรวจ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างนั้น คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างยี่ห้อฮอนด้า สีขาว ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1กภ 2577 ปัตตานี มี นายคาร์ตาเชฟ คิริลล์ นั่งโดยสาร มาจาก ต.ป่าตอง มุ่งหน้า ต.กะรน
นายคาร์ตาเชฟ ได้แสดงอาการลุกลี้ลุกลน มีพิรุธน่าสงสัย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ส่งสัญญาณเรียกให้หยุดรถ เพื่อขออนุญาตตรวจสอบ เนื่องจากอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมาย จากการตรวจค้นตัว พบยาโคเคน 1 ถุง ซุกซ่อนอยู่ในกางเกงใน และยังพบสติกเกอร์อีกจำนวนหนึ่ง อยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำ จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มที่ สภ.กะรน
จากการสอบสวน นายคาร์ตาเชฟ คิริลล์ ให้การรับสารภาพว่า ของกลางดังกล่าวเป็นของตนจริง โดยโคเคนและสติ๊กเกอร์ ตนได้ติดต่อรับมาจากกลุ่มหางานของชาวรัสเซียในแอปพลิเคชัน วอทแอป โดยบุคคลภายในกลุ่มดังกล่าว ได้นำโคเคนและสติ๊กเกอร์ พร้อมค่าจ้าง 500 บาท
ใส่ในกล่องและนำไปวางริมถนนในพื้นที่ ต.ป่าตอง และส่งจุดหมาย บอกโลเคชั่น ให้ผู้คนไปรับ และยังรับว่า สติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นสติกเกอร์สแกนเข้ากลุ่ม เพื่อสั่งซื้อยาเสพติด และตนจะเอาไปติดตามเสาไฟฟ้าริมถนนต่างๆ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.กะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป