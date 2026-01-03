บอกให้หยุดแล้วยังไม่ฟัง แท็กซี่ภูเก็ต สุดทน นักท่องเที่ยวรัสเซีย เปิดฉากระเริงรักบนรถ ต้องไล่ลงข้างทาง คนขับเล่า ฝ่ายชายฉุนจะทำร้าย
วันที่ 3 ม.ค.2569 เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ โพสต์ 4 ภาพ โดยระบุข้อความว่า “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ! มีอะไรกันในแท็กซี่ เปิดไฟแล้ว บอกให้หยุดแล้วก็ไม่หยุด จนต้องจอดรถไล่ลงไป”
คนขับแท๊กซี่ เล่าว่า ตนสุดทน จึงร้องสื่อ ซึ่งเหตุเกิดประมาณเที่ยงคืน วันที่ 2 ม.ค.69 มีลูกค้าคู่รักรัสเซียอาการมึนเมา เรียกรถจากราไวย์ไปป่าตอง หลังจากนั้น ก็จู๋จี๋ กระทั่งมีกิจกรรมทางเพศกัน
เมื่อตนเห็นจึงเปิดไฟ และบอกว่าให้หยุด แต่ทั้งคู่ไม่หยุด และมีอารมณ์ฉุนเฉียว เนื่องจากอาจจะมีอาการเมา และขนาดตนเปิดไฟ ทั้งคู่ก็ยังร่วมกิจกรรมกันอย่างไม่อาย กระทั่งตนต้องจอดรถ และไล่ทั้งคู่ลงจากรถ
ทั้งนี้ด้วยความโมโหผู้ชายชาวต่างชาติ จะพยายามเข้าทำร้ายตน ตนจึงบอกว่าตนจะแจ้งตำรวจ แต่ชายคนดังกล่าว บอกว่า “ฉันมีเงิน ฉันจะจ่ายให้ ให้ไปส่งฉัน” แต่หลังจากนั้น ตนก็ทิ้งต่างชาติคู่รักทั้งคู่เอาไว้ และขับรถจากไป
หลังเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคู่รักนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคู่นี้เป็นจำนวนมาก