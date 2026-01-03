บอกให้หยุดแล้วยังไม่ฟัง แท็กซี่ภูเก็ต สุดทน นักท่องเที่ยวรัสเซีย เปิดฉากระเริงรักบนรถ ต้องไล่ลงข้างทาง คนขับเล่า ฝ่ายชายฉุนจะทำร้าย

วันที่ 3 ม.ค.2569 เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ โพสต์ 4 ภาพ โดยระบุข้อความว่า “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ! มีอะไรกันในแท็กซี่ เปิดไฟแล้ว บอกให้หยุดแล้วก็ไม่หยุด จนต้องจอดรถไล่ลงไป”

คนขับแท๊กซี่ เล่าว่า ตนสุดทน จึงร้องสื่อ ซึ่งเหตุเกิดประมาณเที่ยงคืน วันที่ 2 ม.ค.69 มีลูกค้าคู่รักรัสเซียอาการมึนเมา เรียกรถจากราไวย์ไปป่าตอง หลังจากนั้น ก็จู๋จี๋ กระทั่งมีกิจกรรมทางเพศกัน

เมื่อตนเห็นจึงเปิดไฟ และบอกว่าให้หยุด แต่ทั้งคู่ไม่หยุด และมีอารมณ์ฉุนเฉียว เนื่องจากอาจจะมีอาการเมา และขนาดตนเปิดไฟ ทั้งคู่ก็ยังร่วมกิจกรรมกันอย่างไม่อาย กระทั่งตนต้องจอดรถ และไล่ทั้งคู่ลงจากรถ

ทั้งนี้ด้วยความโมโหผู้ชายชาวต่างชาติ จะพยายามเข้าทำร้ายตน ตนจึงบอกว่าตนจะแจ้งตำรวจ แต่ชายคนดังกล่าว บอกว่า “ฉันมีเงิน ฉันจะจ่ายให้ ให้ไปส่งฉัน” แต่หลังจากนั้น ตนก็ทิ้งต่างชาติคู่รักทั้งคู่เอาไว้ และขับรถจากไป

หลังเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคู่รักนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคู่นี้เป็นจำนวนมาก

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เจอแล้ว Doctor X เมืองไทย! นักดนตรีหนุ่ม ตามหาคุณหมอทักมาเตือนช่วยชีวิต ขอบคุณผู้มีพระคุณ 
2

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ พ.ต.ท.หญิง พัชรี วงษ์ไพร สภ.เชียงขวัญ
3

หม่อมเอ็กซ์ เปิดภาพกับ รุ้ง หนูหิ่น ลั่นชีวิตจริงของเรา2คน หลังเพิ่งเปิดตัวคบ หยวน
4

โปรดเกล้า ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ 
5

รวบ 'ไอ้ตี๋' มือยิงหนุ่มหน้าโรงงาน เปิดใจทุ่มเทแทบตายสาวยังไม่ยอมเป็นแฟน
6

ตร.ไซเบอร์ ทลายขบวนการ เว็บพนันกลางเมืองอุดร จับผู้ต้องหา 4 ราย พบเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้าน
7

จับคาลานวัด อดีตนายกอบต.หลายสมัย ใช้รถกระบะดัดแปลงช่องลับ ขนยาบ้า 7.5 แสนเม็ด
8

รู้จักภาวะ อะโครเมกาลี (Acromegaly) เผยอาการบ่งชี้โรค - วิธีการรักษา
9

เด็กหญิงคนเดียวในสนาม น้องพิกเล็ต วัย 7 ขวบ ผู้คว้าแชมป์ Super Kart Thailand
10

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว ปรับตัวเพิ่มขึ้น