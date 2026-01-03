หมอสุดยื้อ ด.ช.9 ขวบ ถูกเพื่อนผลักตกน้ำ เพื่อนเห็นท่าไม่ดี ช่วยกันดึงขึ้นจากน้ำ พบหมดสติไปแล้ว พลเมืองดีช่วยนำตัวส่งรพ. สุดท้ายหมอสุดยื้อ สิ้นใจสลด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ม.ค.69 ศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคต รับแจ้งมีเด็กจมน้ำบริเวณลำรางสาธารณะ มุ่งหน้าวัดลาดสนุ่น หมู่ที่ 7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.คูคต

ที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเมืองดี ช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 9 ปี หลังจากช่วยนำขึ้นมาจากน้ำ และมีอาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ใช้เวลากว่า 20 นาที ทางรถกู้ชีพโรงพยาบาประชาธิปัตย์รุด ถึงที่เกิดเหตุ จึงนำตัวเด็กนำส่งที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

จากการสอบถามนายจักรรินท์ 46 ปี ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะนั่งอยู่หลังบ้านเห็นเด็ก 3 คนลากเด็กชาย 1 คนขึ้นมาจากน้ำแล้ว จึงลุกไปบอกเพื่อนบ้านว่า มีเด็กตกน้ำให้ช่วยกันมาดู เพราะเด็กแน่นิ่งไปแล้ว ก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์อีกคน ป้าน้อย บอกว่า กลับจากทำบุญที่วัดพบเด็ก 3 คนเล่นน้ำกันอยู่ ก็จะเดินไปบอกยายของเด็กทั้ง 3 คน แต่ก็ไม่ทัน มารู้อีกทีจมน้ำไปแล้ว

ญาติของน้องเอ ซึ่งบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ต่างพากันมาดูอาการน้องเอ สอบถามเบื้องต้นทราบว่า น้องเอและเพื่อนออกไปปั่นรถจักรยานเล่นที่บ้าน ไม่ทราบว่าน้องมาเล่นน้ำ โดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กโต

สอบถาม ด.ช.บี (นามสมมุติ) อายุ 9 ขวบ บอกว่า น้องคนที่หมดสติชื่อน้องเอ อายุ 9 ขวบ ถูกเพื่อนเล่นผลัก ตกลงไปในน้ำ เมื่อเห็นท่าไม่ดี ก็ดึงน้องเอขึ้นจากน้ำ ในสภาพที่หมดสติไปแล้ว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกภาพที่เกิดเหตุเป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งพนักงานสอบสวน สภ.คูคต สอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากเหตุดังกล่าว มีเด็กอยู่ในเหตุการณ์ ล่าสุดญาติของเด็กแจ้งว่า น้องเอ เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ท่ามกลางความเสียใจของญาติๆ

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