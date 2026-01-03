ลูกสาวเหยื่อ แม่ถูกเมียนมาฆ่าขืนใจ ขอความเป็นธรรม ไม่รู้จะเชื่อใคร ตร.หรือ ตม.ตาก อยากไปดูหน้าฆาตกร แต่กลับถูกปล่อยตัวไปแล้ว เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นางกาญจน์ณัฎฐา อายุ 39 ปี ลูกสาวนางบี (นามสมมุติ) อายุ 57 ปี ชาวเขาเผ่าม้ง ที่อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีนางใหม่ไปทำไร่ข้าวโพด ที่บ้านห้วยผักกูด หมู่ 8 ต.พะวอ อ.แม่สอด
และถูกคนร้ายชื่อนายโทนตาอ่อง อายุ 50 ปี และนายอะตือ อายุ 41 ปี แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ต้องสงสัยในการข่มขืนและฆ่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 โดยตำรวจ สภ.พะวอ รับแจ้งเหตุพบศพวันที่ 12 พ.ย.68
เบื้องต้นตำรวจ สภ.พะวอเก็บหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอนายโทนตาอ่อง แต่ก่อนผลตรวจดีเอ็นเอจะออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ สภ.พะวอ ส่งตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 คน ให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
โดยทางตำรวจ สภ.พะวออ้างกับทางญาติว่าส่งตัวให้กับทางตรวจคนเข้าเมือง จ.ตากไปแล้ว พร้อมมีหนังสือกำกับไม่ให้เนรเทศตัวไป เนื่องจากมีคดีดังกล่าว ขณะที่ตม.ตากอ้างว่า หนังสือเกี่ยวกับการให้กักตัวไว้ก่อน มาภายหลังจาก ตม.ตากเนรเทศไปแล้ว
นางกาญจน์ณัฎฐา กล่าวว่า รู้สึกสับสนมากในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตม.ตาก ไม่ทราบว่าจะเชื่อหน่วยงานไหนดี ระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ ขณะที่ศพแม่ของตนเองฝังไปตามประเพณีแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.68 ที่สุสานบ้านเจดีย์โคะ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับตนและลูกๆ ของแม่ด้วย
นางกาญจน์ณัฎฐา กล่าวว่า ขณะที่เกิดเหตุใหม่ๆ ติดตามคดีมาตลอด หลังจากตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้แล้ว สอบถามพนักงานสอบสวนตลอดว่า ผลดีเอ็นเอเป็นอย่างไรบ้าง ตำรวจแจ้งว่าให้รอก่อน ผลการตรวจดีเอ็นเอยังไม่ออก แต่พอผลตรวจออกมาแล้ว ตนอยากไปดูหน้าผู้ต้องหาชื่อดำ
ต่อมาตำรวจแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ ตม.ตากปล่อยตัวไปแล้ว ตนจึงไปพบเจ้าหน้าที่ ตม.และได้รับคำชี้แจงจาก ตม.ตากว่าเนรเทศไปจริง ส่วนหนังสือส่งตัวมา 2 ครั้ง ไม่ได้มาพร้อมกัน โดยครั้งแรกวันที่ 15 ธ.ค.68 และอีกฉบับเป็นหนังสือให้กักตัววันที่ 17 ธ.ค.68
สำหรับสภาพศพของนางบี ในวันเกิดเหตุที่ ร.ต.อ.ชัชวาลย์ กำเครือคำ พนักงานสอบสวน สภ.พะวอ ไปตรวจสอบพบว่า สภาพศพสวมเสื้อยืดสีฟ้า สวมเสื้อดำแบบชาวม้ง สวมทับอีกชั้นหนึ่ง สวมกางเกงผ้าร่มขายาวสีดำ สวมถุงเท้าสีขาว พบรอยช้ำบริเวณลำคอ มีเลือดแห้งติดบริเวณตา ใบหู
ห่างจากด้านบนศีรษะผู้ตายประมาณ 3 เมตร พบกางเกงในสีชมพู และห่างจากปลายเท้าของผู้ตายประมาณ 2 เมตรพบหยดเลือดแห้งติดบนพื้นดิน หวีสายชาร์จโทรศัพท์ รองเท้าบูธสีน้ำตาล 1 คู่ ตะกร้าใส่ผัก และห่างจากตัวผู้ตายด้านซ้ายมือพบเคียวที่ใช้เก็บเกี่ยวพืชไร่
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พะวอ รวมทั้ง ตม.ตาก ระดมกำลังตามตัวนายโทนตาอ่อง และนายอะตือแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ขณะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก สั่งการให้ตำรวจ สภ.พะวอติดตามผู้ต้องหาให้ได้ ไม่ว่าจะประสานกับทางการเมียนมาก็ตาม เพื่อนำตัวคนร้ายไปดำเนินคดีให้ได้
ที่มา มติชน
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