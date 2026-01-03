สลด กระบะตู้ทึบ เสียหลักพลิกตะแคงข้าง ไถลชนจยย.กระเด็น เสียชีวิตคาที่2ศพ กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุ จยย.กระเด็นตกไปอยู่กลางทุ่งนา
วันที่ 3 ม.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รับแจ้งเหตุ รถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บนถนนสายเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี (สายเก่า) หมู่ 6 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ ก่อนถึงทางแยกเข้า อบต.ท่าแดง จึงประสานไกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร แล่นสวนกัน พบกระบะตู้ทึบส่งสินค้า ทะเบียน บห 1886 กาญจนบุรี พลิกคว่ำอยู่ข้างทาง คนขับเป็นชาย ได้รับบาดเจ็บ กู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งรพ.หนองไผ่ ห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์ ตกอยู่กลางทุ่งนาสภาพเสียหายยับเยิน พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คือนายโสภา อายุ 57 ปี และนายสิงลม อายุ 52 ปี เป็นคนขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง สามารถจับภาพ รถกระบะตู้ทึบส่งสินค้า ที่ขับมาทางตรง จู่ๆรถเกิดเสียหลักพลิกตะแคงข้าง ไถลไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมาจนทำให้รถจักรยานยนต์กระเด็นตกไปอยู่กลางทุ่งนา
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุว่า เหตุใดรถกระบะตู้ทึบจึงเสียหลักพลิกตะแคงและลื่นไถลไปชนรถจักรยานยนต์ ซึ่งทางด้านพนักงานสอบสวน สภ.หนองไผ่ จะทำการสอบสวนคนขับกระบะอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินคดี เนื่องจากตอนนี้คนขับได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่รพ.
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