สลด กระบะตู้ทึบ เสียหลักพลิกตะแคงข้าง ไถลชนจยย.กระเด็น เสียชีวิตคาที่2ศพ กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุ จยย.กระเด็นตกไปอยู่กลางทุ่งนา

วันที่ 3 ม.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รับแจ้งเหตุ รถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บนถนนสายเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี (สายเก่า) หมู่ 6 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ ก่อนถึงทางแยกเข้า อบต.ท่าแดง จึงประสานไกู้ภัยเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร แล่นสวนกัน พบกระบะตู้ทึบส่งสินค้า ทะเบียน บห 1886 กาญจนบุรี พลิกคว่ำอยู่ข้างทาง คนขับเป็นชาย ได้รับบาดเจ็บ กู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งรพ.หนองไผ่ ห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์ ตกอยู่กลางทุ่งนาสภาพเสียหายยับเยิน พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คือนายโสภา อายุ 57 ปี และนายสิงลม อายุ 52 ปี เป็นคนขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง สามารถจับภาพ รถกระบะตู้ทึบส่งสินค้า ที่ขับมาทางตรง จู่ๆรถเกิดเสียหลักพลิกตะแคงข้าง ไถลไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมาจนทำให้รถจักรยานยนต์กระเด็นตกไปอยู่กลางทุ่งนา

สลด กระบะตู้ทึบ เสียหลักพลิกตะแคงข้าง ไถลชนจยย.กระเด็น เสียชีวิตคาที่2ศพ

เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุว่า เหตุใดรถกระบะตู้ทึบจึงเสียหลักพลิกตะแคงและลื่นไถลไปชนรถจักรยานยนต์ ซึ่งทางด้านพนักงานสอบสวน สภ.หนองไผ่ จะทำการสอบสวนคนขับกระบะอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินคดี เนื่องจากตอนนี้คนขับได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่รพ.

ข่าวที่คล้ายกัน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

ปกติจริงไหม? เช็ก 5 สัญญาณเตือนโรค ‘ลำไส้แปรปรวน’ คนเข้าห้องน้ำถ่ายบ่อย
3

"อุเทนถวาย" ประกาศยุติศึก "ช่างกลปทุมวัน" ขอให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเป็นสื่อกลาง
4

เลื่อนฉาย 'นาคี 3 ครุฑา นาคี' หลัง 'แต้ว' ยื่นคัดค้าน ถูกตัดต่อฉากวาบหวิว
5

ไขข้อสงสัย! ทำไมยิ่งพยายามหลับ ถึงยิ่งนอนไม่หลับ จนกลายเป็นเรื่องยาก แนะวิธีหลับง่ายขึ้น
6

เด็กหญิงคนเดียวในสนาม น้องพิกเล็ต วัย 7 ขวบ ผู้คว้าแชมป์ Super Kart Thailand
7

เปิดใจ 'เจ๊ฟ้า' ผู้ชนะประมูลแผงค้าทำเลทอง 4.5 แสน งานรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน
8

ลูกสาวหอบรูปพ่อขอความเป็นธรรม ถูกที่ปรึกษารัฐมนตรี เบี้ยวเงินขายที่ดิน มรดกทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิต
9

"วราวุธ" หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
10

เช็กสาเหตุพฤติกรรม สั่นขาบ่อย อันตรายกว่าที่คิด เสี่ยงเป็นหลายโรคนี้