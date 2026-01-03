ระทึกกลางตลาด พาวเวอร์แบงก์ระเบิด คากระเป๋า สาวถูกไฟคลอกเจ็บ วิ่งขอความช่วยเหลือ จนท.รีบนำน้ำมาช่วยดับไฟ ก่อนนำส่งรักษาที่ รพ.

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 3 ม.ค. 2569 ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้บาดเจ็บ หลังจากพาวเวอร์แบงก์ที่เสียบกับโทรศัพท์ระเบิด ที่บริเวณสนามบินเครือสหพัฒน์ หมู่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงประสานไปยังหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบ

พาวเวอร์แบงก์ระเบิด

ระทึกกลางตลาด พาวเวอร์แบงก์ระเบิด คากระเป๋า สาวถูกไฟคลอกเจ็บ

ที่เกิดเหตุพบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลรอยไหม้ที่แขนและใบหน้า ส่วนเสื้อช่วงอกมีรอยไหม้ขาดวิ่น เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลพญาไท จากการตรวจสอบพบว่าพาวเวอร์แบงก์ที่พกมาในกระเป๋าเกิดระเบิด ทำให้เกิดไฟลุกไหม้

สอบถาม น.ส.ศุภางค์ แก้ววัน อายุ 33 ปี แม่ค้าตลาดนัด เปิดเผยว่า ขณะนั่งขายของอยู่ เห็นหญิงคนดังกล่าววิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน้าตลาด และมีไฟลุกไหม้ตามตัว เจ้าหน้าที่จึงเอาน้ำมาราดและช่วยเหลือเบื้องต้น

พาวเวอร์แบงก์ระเบิด

พยานเล่านาที พาวเวอร์แบงก์ระเบิด สาวถูกไฟไหม้วิ่งขอความช่วยเหลือ

พาวเวอร์แบงก์ระเบิด

ระทึกกลางตลาด พาวเวอร์แบงก์ระเบิด คากระเป๋า สาวถูกไฟคลอกเจ็บ

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