2 พี่น้องเล่นโยนหินลงคลอง จู่ๆ ด.ญ.9 ขวบลื่นตกน้ำ ด.ช.วัย 13 โดดช่วย จมหายไปอีกคน แต่ชาวบ้านช่วยได้ ปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมา สลดใจช่วย ด.ญ.ไม่ทัน จมน้ำ เสียชีวิต แม่สุดช็อก ลูกเพิ่งไปแข่งชนะเลิศระดับจังหวัดมา
เมื่อเวลา 18.10 น.วันที่ 3 ม.ค.69 พ.ต.ต.อรรถพล ถึกพะเนา สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุมีเด็กจมน้ำ 2 คน บริเวณคลองน้ำหลังวัดเดิม หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยฮุก 31 พิมาย และรถกู้ชีพ รพ.พิมาย
ที่เกิดเหตุพบพลเมืองดีและญาติของเด็กกำลังช่วยกันงมหาร่างของเด็กทั้ง 2 คน ทราบชื่อคือ ด.ช.ติวเตอร์ อายุ 13 ปี และ ด.ญ.ใบคูณ อายุ 9 ขวบ ก่อนจะพบร่างของ ด.ช.ติวเตอร์ แล้วช่วยกันปั๊มหัวใจ จน ด.ช.ติวเตอร์มีชีพจรกลับมา แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วน ด.ญ.ใบคูณ เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลางมหาประมาณ 20 นาที จึงพบร่าง
จากการสอบถาม ด.ช.วัย 6 ขวบ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายและอยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ตนและพี่ใบคูณ ขี่รถจักรยานเล่นกันบริเวณริมคลอง ส่วนพี่ๆ อีก 2-3 คน ก็มาวิ่งว่าวเล่นกันอยู่ใกล้ๆ ต่อมาตนและพี่ใบคูณได้จอดจักรยานแล้วเดินไปเล่นโยนหินลงน้ำ โดยตนยืนอยู่บนฝั่ง ส่วนพี่ใบคูณลงไปโยนอยู่ด้านล่าง
ระหว่างที่โยนหินเล่นอยู่นั้น พี่ใบคูณเสียหลักลื่นตกลงไปในน้ำ พี่ติวเตอร์ที่เล่นอยู่ตรงนั้นจึงลงไปช่วยแต่ก็จมน้ำหายไปอีกคน จึงตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ มาช่วย แต่ก็ช่วยพี่ติวเตอร์ขึ้นมาได้แค่เพียงคนเดียว ส่วนพี่ใบคูณไม่สามารถช่วยได้
จากการสอบถาม นางกิติยา อายุ 43 ปี แม่ของน้องใบคูณ เล่าว่า ตนมีลูก 2 คน น้องใบคูณเป็นลูกคนเล็ก กำลังเรียนอยู่ ชั้น ป.3 ลูกสาวเป็นเด็กน่ารัก เรียนเก่งและเป็นเด็กทำกิจกรรมของโรงเรียน เพิ่งไปแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน และชนะเลิศการเต้นทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดนครราชสีมา และเพิ่งผ่านวันเกิดมาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.68