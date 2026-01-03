ศรัทธาล้นวัด! คอหวยแห่ตามรอยสาวดวงเฮง 12 ล้าน ขอพร ส้มฉุน วัดทรงเสวยรับปีใหม่ เตรียมมอบของแก้บนช่วยเด็กยากไร้รับวันเด็ก
วันที่ 3 ม.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่วัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นไปอย่างคึกคักเป็นพิเศษ โดยมีนักท่องเที่ยวและเหล่านักแสวงโชคจากทั่วประเทศเดินทางมาสลับสับเปลี่ยนกันอย่างไม่ขาดสาย เพื่อนำสิ่งของมากราบไหว้ขอพร “ไอ้ส้มฉุน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัด
ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการขอโชคลาภระดับประเทศ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเดินทางกลับไปเริ่มทำงานตามปกติ ทำให้ตลอดทั้งวันพื้นที่ภายในวัดเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่เปี่ยมด้วยความหวังและศรัทธา
แรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาในปีนี้ เกิดจากกระแสความเฮงของ น.ส.ปัทมพร แซ่วุ่น หรือ “น้องแนน” อายุ 27 ปี ที่เพิ่งถูกรางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท หลังจากมาขอพรไอ้ส้มฉุนไว้ ทำให้มีผู้ต้องการเดินทางมาตามรอยความโชคดีเป็นจำนวนมาก
โดยของแก้บนยอดฮิตที่ผู้นำมาถวายประกอบด้วย น้ำแดง ขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้าสีแดง และหนังสติ๊กซึ่งเป็นของเล่นชิ้นโปรด นอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าอัศจรรย์ว่าไอ้ส้มฉุนให้โชคกับผู้ศรัทธาติดต่อกันมาแล้วกว่า 30 งวด จนสิ่งของแก้บนและของเซ่นไหว้สะสมล้นศาลาการเปรียญ
สำหรับพิธีกรรมที่คอหวยพลาดไม่ได้คือการกระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุนเพื่อบอกกล่าวความปรารถนา และการจุดธูปเลขเด็ด “ไอ้ส้มฉุนพารวย” เพื่อลุ้นตัวเลขจากเถ้าธูปนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้
อย่างไรก็ตาม ทางวัดทรงเสวยได้เตรียมนำสิ่งของแก้บนและของเซ่นไหว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือของเล่น ไปส่งต่อความสุขด้วยการมอบให้กับเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ เพื่อเป็นการสร้างกุศลต่อยอดจากพลังศรัทธาของประชาชน