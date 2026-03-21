ขอนแก่น เดือดร้อนหนัก ลุงวัย65ปี น้ำตาตก แต่งกลอนถึงโจร ทำชีวิตพัง สูญรถยนต์ 2 คัน ถูกขโมย-หลอกซื้อซ้ำ หนี้พุ่ง 2 ล้าน โดยฟ้องร้อง-ดำเนินคดี วอนสังคม-คนดัง ช่วยตามคืนด้วย
21 มี.ค. 2569 – นายวิระพร คุณเสน อายุ 65 ปี ชาวบ้านพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หลังประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการสูญเสียรถยนต์ 2 คัน 2 เหตุการณ์ต่างกัน
ส่งผลให้ต้องแบกรับภาระหนี้สินรวมกว่า 2 ล้านบาท จากการกู้เงินธนาคารมาปิดบัญชีรถ ที่ยังผ่อนอยู่ และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างถูกบริษัทไฟแนนซ์รถ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยนายวิระพร แต่งกลอนที่แต่งขึ้นด้วยตนเอง เพื่อสื่อสารความทุกข์และวอนขอความช่วยเหลือจากสังคม รวมถึงบุคคลสาธารณะ อาทิ คุณบุ๋ม ปนัดดา และ คุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เพื่อช่วยติดตามเบาะแสคนร้าย
นายวิระพร กล่าวว่า เปิดเผยว่า เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นกับรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน กธ- 3562 ขอนแก่น ซึ่งตั้งรางวัลนำจับไว้ 100,000 บาท โดยรถคันดังกล่าวผ่อนชำระเดือนละ 18,000 บาท และต้องไปกู้เงินจากธนาคารมาปิดบัญชีหลังรถหาย
จนปัจจุบัน ถูกธนาคารฟ้องร้อง ซึ่งวันที่หาย ขณะจอดรถอยู่หน้าบ้าน โดยมีรถของลูกสาวอีกคัน และรถกระบะจอดขวางไว้ กระทั่งเวลา 03.15 น. ได้ยินเสียงสตาร์ทรถ จึงออกไปดู พบว่าคนร้ายกำลังถอยรถตนเองออกไปต่อหน้าต่อตา
ด้วยความตกใจจึงรีบไปบอกภรรยาและถามหากุญแจรถลูกสาว ก่อนขับรถเก๋งของลูกสาวไล่ติดตามไปถึงบริเวณป้อมตำรวจกู่ทอง แต่ไม่สามารถติดตามได้ทัน เนื่องจากน้ำมันใกล้หมด จึงต้องย้อนกลับ
โดยต่อมาได้ลงพื้นที่หาเบาะแสทราบว่า คนร้ายได้ไปเติมน้ำมันประมาณ 1,000 บาท ที่ปั๊มหลอด ในพื้นที่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ก่อนหลบหนีไป
“ได้แจ้งความแล้วที่ สภ.ย่อยพระลับ โดยได้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาประวัติเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ และมีคดีเกี่ยงกับครอบครองระเบิดและอาวุธปืน ซึ่งมีหน้าคล้ายกับผู้ต้องสงสัยที่ตนเองได้สะเก็ตภาพด้วย
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล ที่สำนักงานขนส่ง พบว่า รถคันดังกล่าวไม่เคยต่อภาษีตั้งแต่ปี 2553 โดยรถมีตำหนิจุดสังเกตสำคัญ 6 จุด ประกอบด้วย แอร์แบ็กด้านซ้ายมีรอยงัด เหนือไฟหน้าซ้ายมีรู 2 รู บริเวณคนขับมีรอยเจิมยันต์ 2 จุด
มือจับเบาะกลางด้านขวามีรอยแตก มือจับประตูทั้ง 4 บาน และไฟหน้า-หลังตกแต่งโครเมียม และด้านซ้ายตัวรถมีรอยขีดข่วนชัดเจนซึ่ง ที่ผ่านมาได้รับแจ้งเบาะแสจากหลายจังหวัด รวมถึงประเทศกัมพูชา แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบรถคันดังกล่าว”
นายวิระพร กล่าวต่อว่า เหตุการณ์ต่อมา เกิดขึ้นกับ รถกระบะ นิสสัน นาวารา สีขาว หมายเลขทะเบียน ผท-427 ขอนแก่น โดยได้ประกาศขายดาวน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในราคา 30,000 บาท
ก่อนมีมิจฉาชีพติดต่อขอซื้อถึงบ้าน โดยมีเอกสารเป็นบัตรประชาชนของ น.ส.ชัชชญา บุญกลาง ชาว อ.เชยงยืน จ.มหาสารคาม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น น.ส.พิชญาภา บุญกลาง ผู้ซื้อ และ น.ส.สุดใจ แสนเมืองเคน คนค้ำ ซึ่งเป็นขบวนการเดียวกัน
และได้ชำระเงินมาแล้ว 3 งวด รวม 18,402 บาท (งวดละ 6,134 บาท) โดยโอนเงินเข้าบัญชีลูกสาว โดยได้นัดหมายจ่ายส่วนที่เหลือ และเพื่อเปลี่ยนสัญญาในวันถัดไป แต่ผู้ซื้อไม่มาตามนัด และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยทุกช่องทาง
“ปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งภาระหนี้สินและการถูกดำเนินคดี วอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน หากพบเห็นเบาะแสรถยนต์ทั้ง 2 คัน หรือข้อมูลของผู้กระทำผิด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการติดตาม และนำทรัพย์สินกลับคืนโดยเร็วต่อไป แม้ความหวังขณะนี้มีน้อยนิด แต่ก็หวังว่า จะได้รถคืนอยู่ เพราะตอนนี้เป็นหนี้และกำลังถูกฟ้องเพิ่มอีก
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามรถคืน และในวันจันทร์นี้ จะลงไปติดตามดู รถที่ กก.สส.น.7 และสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ช่วยเล็กข้อมูลผู้ต้องหา คือ น.ส.พิชญาภา ว่าถูกจำคุกจริงหรือไม่ และจะนำกลอนไปขอความช่วยเหลือกับ คุณบุ๋ม ปนัดดา และ คุณหนุ่มกรรชัย พร้อมเตรียมแต่งกลอนให้นายกฯ หนู ด้วย เพื่อให้ช่วยติดตามเอารถกลับคืนมา”