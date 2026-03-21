สุดเศร้า รดน้ำศพ ส.ต.ท. ถูก 6 ล้อเบียดชนเสาไฟฟ้า ขณะไล่จับแหกด่านตรวจ พ่อ เผย อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็ก เคยบอกยังไม่อยากมีครอบครัว อยากช่วยพี่ชายมีความมั่นคงก่อน วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือหางานให้ทำประคองชีวิตต่อไปได้
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 มี.ค.2569 ที่ศาลาการเปรียญ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.ธัญบุรี
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ไล่จับคนร้ายขับรถบรรทุกหกล้อแหกด่านตรวจ จากพื้นที่ สภ.ธัญบุรี จนเข้าเขตลำลูกกาแล้วถูกคนขับรถบรรทุกขับเบียดชนรถจักรยานยนต์สายตรวจเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ทำให้ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ เสียชีวิต ขณะที่ ด.ต.โกวิทย์ ใจจริง ได้รับบาดเจ็บ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า โดยเฉพาะนายชุมพร กองอุดม อายุ 61 ปี บิดา โดยมีนายตำรวจระดับผู้บังคับ พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี อดีตผกก.สภ.ธัญบุรี พ.ต.อ.จิรวัฒน์ เปี่ยมปิ่นเศรษฐ ผกก.สภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี อดีต ผกก.สภ.ธัญบุรี มาร่วมพิธี
นอกจากนั้นยังมีพวงหรีด จากผู้บังคับ ประกอบด้วย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา รองผบช.ภ. เพื่อนๆข้าราชการตำรวจ รุ่น 14 ป่าสัก 31 สภ.ธัญบุรี และเพื่อนข้าราชการตำรวจสภ.ธัญบุรี ส่งมาแสดงความอาลัย
ครอบครัว มีกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.จำนวน 2 คืน จากนั้นจะเคลื่อนย้ายร่างไปสวดอภิธรรมศพต่อที่บ้านพัก หมู่ 4 ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อีกเป็นเวลา 2 คืน จากนั้นวันที่ 25 มีนาคม 2569 จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 15.00 น.ที่วัดแสนสุขวนาราม หมู่ 4 ต.กุดค้าว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วันเดียวกัน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ นายชุมพร กองอุดม บิดา ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า ลูกชายเป็นคนร่าเริง รักการเล่นกีฬา และมีความฝันอยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กเพราะมีญาติหลายคนรับราชการ เมื่อสอบติดและได้บรรจุที่ สภ.ธัญบุรี ซึ่งเป็นที่ทำงานแห่งแรก ครอบครัวต่างภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะลูกชายตั้งใจทำงานและรักในหน้าที่อย่างที่สุด
“เขาเคยบอกว่ายังไม่อยากมีครอบครัว เพราะอยากช่วยให้พี่ชายมีความมั่นคงก่อน ตอนนี้พอสูญเสียเขาไปซึ่งเป็นเสาหลัก ผมจึงอยากวิงวอนหน่วยงานรัฐ หากเป็นไปได้อยากให้ช่วยเหลือหางานให้พี่ชายของเขา เพื่อให้ครอบครัวเรายังพอประคองชีวิตต่อไปได้ ”
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