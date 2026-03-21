ระทึก เรือหางยาวล่ม 12 ชีวิตลอยคอ กลางทะเลกระบี่ พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย อุทยานฯ ขอเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางทางทะเล

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 มี.ค.2569 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรกระบี่ ว่าเกิดเหตุเรือล่มบริเวณเส้นทางระหว่าง เกาะปอดะ มุ่งหน้าไปยัง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา

ภายหลังรับแจ้งเหตุ นายแสงสุรี ซองทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโดยทันที เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ พบเรือหางยาวพลิกคว่ำอยู่ในทะเล โดยมีเรือสปีดโบ๊ท “พูลผลมารีน” เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น

จากการดำเนินการช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ครบทั้งหมด 12 ราย โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และผู้ประสบเหตุที่เหลืออีก 10 ราย ปลอดภัย ได้รับการลำเลียงไปยังเกาะปอดะ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จะดำเนินการดูแลและนำส่งกลับยังท่าเรืออ่าวน้ำเมาอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ อุทยานฯ ขอเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางทางทะเล และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

cr.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

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