น้ำมันปาล์มขยับอีก แม่ค้าลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ ยังตรึงราคา แต่หากยืดเยื้อต้องปรับราคาหรือลดจำนวนลง หวั่นสงครามยาว วอนรัฐหาหนทางช่วย
วันที่ 21 มี.ค.2569 จากกรณีสมาคมค้าปลีกแจ้งปรับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร เพิ่มขึ้นขวดละ 7-8 บาท จากเดิม 41 บาท เป็น 48-49 บาท ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปลีกต้องบวกเพิ่มอีกประมาณ 2 บาท ล่าสุดราคาหน้าร้านขยับขึ้นมาอยู่ที่ขวดละ 50-51 บาทแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ผลิตให้เหตุผลว่าราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกระทรวงพลังงานเตรียมปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันแย่งซื้อน้ำมันปาล์มระหว่างกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถาม น.ส.สาลิกา อายุ 44 ปี เจ้าของร้านลูกชิ้นทอด (ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์) บริเวณหน้าโรงแรม ทางไปตลาดหนองแปบ เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงตรึงราคาขายไว้ที่ 7 ไม้ 20 บาท หรือเฉลี่ยไม้ละ 2.85 บาท แม้ต้นทุนน้ำมันปาล์มจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังสามารถประคองธุรกิจได้จากฐานลูกค้าประจำ
อย่างไรก็ตาม ทางร้านได้ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ เช่น การลดขนาดสินค้า และหันไปเน้นขายแบบแพ็กออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันทอดเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดต้นทุน หากราคาน้ำมันยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจจำเป็นต้องปรับราคาขายเป็นไม้ละ 5 บาท เทียบเท่าร้านอื่น โดยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะยืดเยื้อหรือส่งผลกระทบในระยะยาวหรือไม่
ฝากถึงภาครัฐให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้บรรยากาศการค้าขายเริ่มซบเซา หากราคาสินค้ายังปรับขึ้นต่อเนื่อง อาจทำให้ผู้ค้ารายย่อยได้รับผลกระทบและประคองธุรกิจต่อไปได้ยาก