ดราม่า จับปรับบุหรี่เถื่อน 104 ซอง หญิง46 วูบกลางสำนักงาน ลูกชายคาใจ สรรพสามิตชี้แจง เผยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
วันที่ 21 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายทศพล อายุ 29 ปี ว่าน.ส.ชุติมาง อายุ 46 ปี ผู้เป็นแม่เกิดอาการช็อคชักเกร็งกลางสำนักงานสรรพสามิตสาขาบ้านไร่ โดยตนเองคาใจกับการยื้อเวลาเสียค่าปรับ ของเจ้าหน้าที่ โดยวานนี้ผู้เป็นแม่ ถูกเจ้าหน้าที่พนักงานสรรพสามิตสาขาบ้านไร่ จับกุมตัวที่บ้าน โดยมีบุหรี่เถื่อน ไม่เสียภาษี จำนวน 104 ซอง โดยสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์ เพื่อมานำมาสูบกันเอง และไม่มีการจำหน่าย
เจ้าหน้าที่ให้ทำการเสียค่าปรับประมาณ 40,000-50,000 บาท หลังจากนั้นตนเองพร้อมครอบครัวได้วิ่งหาเงินจำนวนดังกล่าว ไปเสียค่าปรับให้กับทางแม่ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้นำตัวแม่ไปลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานการจับกุมที่สภ.ลานสัก และได้นำตัวแม่เดินทางไปยังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาบ้านไร่ เพื่อมาเสียค่าปรับ
แต่ทางตนเองและครอบครัวหาเงินค่าปรับไม่ได้เลย หาได้เพียง 20,000 บาท หลังจากนั้นแม่ก็นั่งร้องไห้ เครียด อ้วก ได้เกิดอาการช็อกเกร็งสลบกลางสำนักงาน เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้เป็นแม่ ส่งโรงพยาบาลบ้านไร่ เป็นการเร่งด่วน
โดยทางครอบครัวยินยอมให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องฟ้องศาล เนื่องจากหาเงินเสียค่าปรับไม่ได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังยื้อเวลาให้ทางเราหาเงินมาเสียค่าปรับให้ได้ ทางครอบครัวของเราจึงได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.บ้านไร่ พร้อมกับแจ้งกำนันพื้นที่อ.บ้านไร่ เพื่อขอความช่วยเหลือ ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานนับคืน
ต่อมาแม่ตนอาการดีขึ้นออกมาจากโรงพยาบาล ทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ได้นำตัวแม่มายังที่สำนักงานสรรพสามิต สาขาบ้านไร่ อีกครั้ง เพื่อสอบถามถึงเรื่องการเสียค่าปรับ ขณะเดียวกันผู้เป็นแม่และทางครอบครัวตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเรื่องฟ้องศาลตามกระบวนการ โดยส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลานสัก เพื่อทำเรื่องส่งฟ้องศาล
ขณะเดียวกันทางครอบครัวไม่มีเงินประกันตัวแม่ จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากกำนันต.ทุ่งนางามและกำนันต.ระบำ ขอให้ช่วยประกันตัวผู้เป็นแม่ ระหว่างอยู่ที่โรงพักผู้เป็นแม่ได้มีอาการชักเกร็งขึ้นมาอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงเร่งประสานงานโรงพยาบาลลานสัก มารับตัวไปรักษาดูอาการดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสอบถามนางสาวศิริลักษณ์ ศรียอด นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมกับนายคมสัน บุญมา สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านไร่ ชี้แจงว่า เจ้าหนา้ที่ทำตามทุกกระบวนการตามขั้นตอน โดยรับแจ้งว่าทางบ้านของคุณป้าชุติมา ได้จัดซื้อบุหรี่เถื่อน มาจากทางออนไลน์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนพร้อมเข้าจับกุมและนำตัวมาลงบันทึกไว้ที่สภ.ลานสัก เพื่อขอนำตัวคุณป้าไปเสียค่าปรับตามจำนวนของกลางที่เจอบุหรี่ 104 ซอง จำนวนค่าปรับประมาณ 65,000 บาท
โดยทางสรรพสามิตสาขาบ้านไร่ จัดทำบันทึกพรบ.อุ้มหายไว้ทุกขั้นตอน และมีอำนาจให้เปรียบเทียบปรับ โดยการปรับเลื่อนได้นั้น ทางเราต้องแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง ตามจำนวนความเหมาะสม ตามระเบียบขั้นตอน พร้อมกับแจ้งข้อกฎหมายให้รับทราบทุกครั้ง โดยมีอำนาจระยะเวลาเปรียบเทียบปรับอยู่ ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากนำตัวมายังสรรพสามิตที่สาขา
แต่หากเวลาและอำนาจใกล้จะหมด หรือเงินไม่พอ ทางเจ้าหน้าที่จะทำเรื่องส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนดำเนินการของกฏหมาย ทั้งนี้ระหว่างที่ตัวป้า รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านไร่ ทางเจ้าหน้าที่ของเรา ได้เข้าไปเยี่ยมเยียมตัวคุณป้าแล้วดังกล่าว